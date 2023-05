Big Ari de Gran Hermano explotó contra la producción de Telefe: "Dejen de apagarme"

Si bien el propio Big Ari había confirmado que tenía el permiso de Telefe para trabajar en otros medios , en diálogo con Radio Mitre se encargó de revelar que todo cambió: " Me hicieron una muy buena propuesta de un canal prime time que no es Telefe, estaba todo arreglado y por el tema este de los permisos me enteré que no puedo hacerlo ". Así, explicó por qué no será parte ni de TN ni del Canal de la Ciudad.

Por eso, se mostró muy afectado al respecto: "A uno le duele y lo pone triste porque sigue pasando el tiempo y no podes enganchar nada, ¿hasta cuándo va a seguir esa ley? Te terminas apagando". Esto último se refiere a su energética personalidad, la cual cada día queda más en el olvido por el término de Gran Hermano.

Ariel Ansaldo Gran Hermano Big Ari es muy querido en las redes sociales. Captura Vorterix

"Basta loco, una cosa es que no me dejes ir a un programa, pero esto era algo lindo y estaba todo bien, te duele. Hay parejitas que están en el Bailando pero en mi caso no sé", continuó. De esta manera, remarcó que Telefe le permitió a otros estar en América TV, algo que le molesta mucho.

Por eso, Ariel Ansaldo insistió: "Me están apagando al pedo, hace dos meses que tengo propuestas y no puedo hacer nada. No me sobran laburos ni ofertas, me cansé de pedir permiso para todo, es al pedo que me sigan diciendo que no".

Para finalizar, Big Ari señaló: "No es que les estoy exigiendo que quiero estar en Telefe, dejame ir a algún lugar donde me pueda lucir, no me apagues tantos meses al pedo. ¿Tanto vale mi imagen? Es todo una injusticia". Esto último terminó por evidenciar la furia del parrillero contra el canal por aislarlo de los medios.