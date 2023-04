La inesperada decisión de Telefe con un ex Gran Hermano que sorprendió a todos

Telefe dio el brazo a torcer ante las exigencias de los ex Gran Hermano 2022.

En diálogo con El Destape, Ariel Ansaldo fue consultado por las propuestas que tiene y reveló: " Por suerte, todo bien con Telefe . Me acaban de avisar que me dan un permiso para ir a otros programas . En principio Re Despiertos y el programa de Diego Pérez en el Canal de la Ciudad ". De esta manera, marcará un antes y un después con respecto a los demás integrantes de Gran Hermano 2022.

Diego Pérez Desperezate Ariel Ansaldo Gran Hermano Re Despiertos Ariel Ansaldo podrá visitar a Diego Pérez en Desperezate, además de Re Despiertos en TN. Redes sociales

Pero no solo se quedó allí, sino que Big Ari contó detalles de su futuro: "Más adelante también me invitaron de Cocineros Argentinos, quedará ahí pendiente pero son los primeros pasos. También me invitaron de Pasión de Sábado, a medida que salga van a ir surgiendo nuevas propuestas". En el caso que visite todos estos lugares, habrá trabajado en 4 canales diferentes, toda una novedad para los empleados de Telefe.

Para finalizar, Ariel Ansaldo explicó: "Estoy contento, quería hacer todo de forma cordial, que me den permiso para seguir potenciándome y crecer dentro del medio". Con estas palabras, el ex Gran Hermano 2022 demostró que quiere seguir ligado al canal que lo llevó a la fama.