Nathy Peluso mostró una de las modas del verano y lució una microbikini blanca ideal para el calor

Nathy Peluso lució una microbikini off white arriba de un yate mientras disfruta de sus vacaciones. La cantante combinó su traje de baño con un minipareo de red y anteojos de sol de colores. La artista compartió la tarde junto a algunos amigos en un paseo a bordo de una embarcación de lujo.

La cantante es una de las referentes de las tendencias musicales y también de la moda y así lo demostró con esta publicación en sus redes sociales. La artista suele llamar la atención con sus apariciones al público mientras impone su estilo. En esta ocasión deslumbró con su look de verano al fotografiarse con una microbikini off white.

Nathy Peluso Microbikini Instagram

El conjunto contó con un corpiño simple, con moldería triangular, mientras que para la bombacha optó por un diseño diminuto, colaless y con tiras de ajuste a ambos lados de las caderas. También le agregó detalles de argollas plateadas pequeñas. Su look lo completó con un par de lentes de sol tipo vintage con vidrio amarronado semitransparente y marco metálico dorado y un minipareo de red en total black.

Nathy Peluso Microbikini Instagram

Nathy Peluso no sólo marca tendencia en la música sino también con su estilo. La cantante sorprendió a sus más de tres millones de seguidores con estas imágenes y sumó miles de "me gusta" y comentarios que elogiaron su look y los lugares donde disfrutó su tarde bajo el sol, entre el yate y la playa.

Floppy Tesouro combinó una microbikini turquesa con un look ideal para el verano

Floppy Tesouro eligió para sus fotos en Ibiza un look bohemio que incluyó una microbikini, unos pantalones finos y un sombrero. La influencer nuevamente marcó tendencia con su look y sorprendió a sus 1.4 millones de seguidores. Como muchas famosas de nuestro país, se encuentra en la isla española disfrutando de sus vacaciones y recargando energías para lo que resta del año.

Floppy Tesouro Microbikini Instagram

La bailarina se encuentra en las playas de Ibiza y para hacer ejercicio y tomar sol eligió una microbikini en color turquesa que combinó con un pantalón estampado nude con un estilo bohemio. El conjunto contó con un corpiño de moldería triangular y sujetado por cadenas. Sumado a su bronceado, presentó un look muy veraniego que lo culminó con un sombrero, uno de los accesorios favoritos por parte de las famosas.

Floppy tesouro microbikini Instagram

La ex participante de Gran Hermano continúa marcando tendencia con sus looks. Como suele suceder, en su cuenta de Instagram sorprende a sus seguidores con sus outfit que usa para sus días de playa o de pileta, pero también alterna con contenidos relacionados a sus rutinas y a la difusión de los productos de las marcas con las que trabaja. La bailarina se encuentra en un buen momento y reafirma una vez más su habilidad para imponer su estilo.