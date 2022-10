Baby Etchecopar liquidó a Gran Hermano: "Es un gran semillero..."

En primer lugar, al ser entrevistado por Intrusos, le consultaron al conductor de radio qué opinaba sobre la situación del primer eliminado de Gran Hermano, ante lo que afirmó: "No sé quién es Holder, pero no me gusta Gran Hermano, me parece que ese programa barre en la Argentina y lo que queda en el embudo lo lleva, son lo peor de cada casa. Es una desgracia porque toman protagonismo estos tipos y después vos no laburas y lo ponen a Alfa a hacer notas. Creo que es un gran semillero de inútiles que después nos tenemos que fumar".