Así es por dentro la casa que ganó Martín Ku de Gran Hermano

“Lo pensé ayer a la noche cuando se me ocurrió el 47. Antes de dormirme pensé en otros dos más, y dije 83 y 91. No lo puedo creer. Amor, tenemos una casa. Nos ganamos una casa amor. No lo puedo creer”, señaló Martín en la gala.

Casa GH Redes sociales

Pero ¿cómo es la casa por dentro? Tiene un comedor muy amplio. Tres habitaciones, un baño y una cocina. Por fuera tiene dos galerías, una que da hacia el patio y otra al ingreso de la misma, de manera moderna.

Gran Hermano prepara la expulsión de una participante por amenazas a una compañera

Los ánimos en la casa de Gran Hermano están claramente afectados por el encierro que provoca estar tanto tiempo en la casa. Pero no es justificativo para agresiones, es por eso que la producción considera que una de las jugadoras se pasó al amenazar a una compañera y evalúan su expulsión.

Agostina Spinelli Gran Hermano 2023 Captura Telefe

Agostina Spinelli no se esperaba que, en el regreso a la casa, su amiga Catalina Gorostidi no le preste atención y todo su foco esté con Juliana Scaglione, hoy su enemiga. Es por eso que comenzó una guerra peor entre sí que puede hacer estallar la casa.

“Yo sé bien lo que soy, tengo mis valores y mi reputación no la cambio por nada. Yo me crucé con cada cosa en la calle ¿y no me voy a parar con esta crota con aire de grandeza? Tres cachetazos le doy”, expresó la “poli” en una conversación con Emmanuel.