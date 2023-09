Ariel Ansaldo reveló la conmovedora charla con Maxi Guidici la noche de su internación

"Big Ari" contó que el jueves pasado, alrededor de las 22 trató de comunicarse con Maxi y con su expareja, Juliana Díaz, porque vio el posteo de ella donde anunciaba su separación . "Yo lo había llamado a él y a Juliana. Ella me responde y él no me responde más", explicó a Cortá por Lozano.

La respuesta de su amigo llegó alrededor de las 12 de la noche. "Me dice: 'Gracias por todo, hasta acá llegué', a lo que yo le respondo: '¿Qué te está pasando?'. Le mando un audio y le digo: 'Nos vemos mañana', y él me dice: 'No, nos vemos más'", relató el parrillero.

"Le dije: '¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo?', y ahí es cuando me dice: 'Me voy a matar, literal. Te quise mucho'. Ahí empiezo: 'Estás loco, ¿dónde estás? Te voy a buscar. Te dije que nuestra lucha es espalda con espalda'. Porque nos cuesta un poquito más que al resto conseguir laburo, venía por ahí", detalló.

maxi gran hermano

Ariel contó que no tuvo más noticias hasta la 1 de la madrugada, cuando Maxi le envió un mensaje. "Me responde: 'Me llevó la cana'. Le pregunto qué pasó y me dice: 'Me denunciaron que me quise suicidar'", sostuvo. También destacó que, sin que él lo supiera, tanto Juliana como Alexis "Cone" Quiroga intentaron ayudar al cordobés.

"Todo esto se dio sin comunicación, cada uno por nuestro lado. Yo lo que hacía era al menos charlar, motivarlo. Lo importante es que el código que seguimos todos funcionó, porque Maxi hoy está bien y va a estar mejor", concluyó.

Julieta Poggio habló sobre Maxi Guidici y salud mental: "Hace falta más amor"

Los exparticipantes de Gran Hermano 2022 se mostraron conmovidos por el intento de suicidio de Maxi Guidici, quien fue internado de emergencia este viernes por una sobredosis de pastillas. En esta ocasión la que habló fue Julieta Poggio, quien le pidió a sus seguidores "más amor" y reveló que sufre episodios de ansiedad.

"Buen día para todos. Este mensajito es simplemente para contarles que a mí nada me pasa por al lado y que a nada hago oídos sordos. Es tan pero tan importante la salud mental, la sororidad, la compasión", expresó la bailarina este sábado a través de sus historias de Instagram.

A continuación, contó que ella también sufrió problemas de salud mental luego de su paso por el reality. "Este año yo conocí por primera vez en mi vida el sentimiento de la ansiedad. Es horrible, el corazón se te sale y por ese momento no le ves sentido a nada", describió.

Historia de Julieta Poggio sobre Maxi Guidici y salud mental 24-09-23 Instagram @poggiojulieta

Por último, la actriz decidió dejar un mensaje de concientización para sus seguidores. "Realmente creo que es tiempo de tomar consciencia de que todos somos personas, que todos tenemos días buenos y malos, y que realmente no saben lo que está pasando cada uno en su intimidad y por su corazón", sostuvo.

"Hace falta más respeto y sobre todo más amor. Ojalá todos se detengan un segundo a pensar antes de escribir un comentario o enviar un mensaje. Y de paso agradezco a todas las personitas del otro lado que siempre me muestran su apoyo y me hacen sentir bien, realmente lo valoro muchísimo", concluyó.

Línea de Prevención del Suicidio

Comunicarse telefónicamente al 135 en caso de una crisis emocional de cualquier tipo o una situación a la que no se encuentra salida. El número es gratuito desde Capital y Gran Buenos Aires.

(011) 5275-1135 o 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo.