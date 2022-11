Arde la casa de Gran Hermano 2022: Romina confrontó a Agustín y lo trató de mentiroso

Tras la acusación de Romina Uhrig hacia Walter "Alfa" Santiago , el participante no se tomó nada bien que lo traten de "degenerado" . Esto hizo que Agustín se dirija al confesionario para acusar a la exdiputada , por lo que ella se percató de ello y lo confrontó.

En una conversación privada entre Romina y Julieta Poggio , la primera le contó cómo fue la situación: "Mirá Agus, te quiero preguntar. Sé que sos medio baboso pero no pensé que eras un come cabezas ". Esto generó risas de "Disney", por lo que tuvo un breve corte del relato.

"Me llegó el comentario que fuiste al confesionario que fuiste a quejarte sobre mí de lo que yo hice y la verdad, vos y yo éramos de los que hablábamos con Alfa", se lamentó Romina. De esta manera, quiso hacerle recordar al joven participante de la condición en la que se encuentran ambos, pero sin saber que él tiene un apoyo multitudinario afuera de la casa.

Para finalizar, la exdiputada le contó a Poggio: "Me negó todo, entonces en un momento estaba con Alfa en la cocina y le conté. Me dijo que no era así, que es un mentiroso". El relato finaliza allí, ya que Gran Hermano cortó la transmisión del reality show.