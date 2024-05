Anya Taylor-Joy en exclusiva con C5N por el estreno de Furiosa: "Argentina era mi sueño, donde siempre quería volver"

FURIOSA: DE LA SAGA MAD MAX | TRÁILER OFICIAL #1 | SUBTITULADO Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth protagonizan “Furiosa”, de la mente maestra del ganador del Premio de la Academia George Miller, el tan esperado regreso al icónico mundo distópico que creó hace más de 30 años con las películas fundamentales de “Mad Max” Warner Bros. Pictures





"Me encantaría hacer una película argentina, una película española. Cualquiera. Pero quiero hablar en mi idioma. Una película en mi idioma", agregó Anya en la conferencia de prensa antes del encuentro mano a mano con este medio. En esa presentación, moderada por otro argentino, el periodista Andrés "Rana" Fonk, la blonda destacó que siempre estuvo con ganas de trabajar en un proyecto en su idioma.



Furiosa llega como el quinto capítulo en la saga Mad Max después de una trilogía completa protagonizada por Mel Gibson en el rol principal de Max, luego un cuarto episodio antes mencionado con Hardy y Theron, y este quinto que es una precuela para contar el origen de Furiosa. Esta saga creada por George Miller, tuvo su estreno mundial en el Festival de cine de Cannes 2024.

“Quería trabajar con George Miller. Un director que es único, en un mundo que era único también. Me gusta tener cosas que son desafíos que demuestran cosas de vos misma... entonces me tiré al fuego, pero me gustó", contó la actriz, actual icono de la industria de la moda. Es que era un desafío superior, no solo porque es la primera entrega sin el personaje de Max liderando la historia, sino que Theron, la actriz ganadora del Oscar por Monster, fue la que lo interpretó primero en el 2015. Sin embargo Anya decidió tomar el papel y, según ella, valió la pena. "Con George teníamos tres unidadades filmando todo el tiempo y él miraba todo. Tiene 79 años. La verdad, fue una experiencia increíble", remarcó la actriz.



Sobre los próximos pasos concretos, más allá del deseo de filmar en español, Anya liberó detalles de su nuevo rol en la industria: "Recién empecé a producir". Su primer protagónico en cine fue en el 2015 con La bruja, de Robert Eggers, pero su carrera recién había comenzado un año antes en televisión. Por lo menos de manera oficial. En una década, se siente lista para dar el salto: "Alguna veces como actriz, es como que no podés decir algunas cosas, no podés ayudar de la manera que queres ayudar y a mi me encanta ayudar y ahora con 10 años frente de la pantalla sé un poquitito más de las películas, por eso el cambio", amplió.

Imperdible experiencia para vivir en cines por la creatividad que siempre implanta George Miller en todas sus obras, pero también por el gran trabajo de sus protagonistas, tanto el de Taylor-Joy como el de Hemsworth como Dementus. Otro episodio de Mad Max brillante, una saga que ya cuenta con más de 40 años de historia y se mantiene fresca como la primera vez.



Furiosa: de la saga Mad Max se estrena en todos los cines este jueves.