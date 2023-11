Ángel de Brito reveló la verdad sobre por qué se bajó del Martín Fierro de Miami

Fue entonces que se confirmó la baja de De Brito y él dio su versión: “Yo me bajé por eso, por el tema de la plata. Hablamos de una plata, no me mandaron los tickets, ni la reserva del hotel, ni el adelanto que había pedido. Al ser todo muy desprolijo, no me voy a ir a otro país a trabajar".

Y agregó: “Ahí me bajé y lo mismo pasó con Juana Viale. La llamaron, se reunieron 200 veces con Nacho Viale, hasta que Nacho Viale los mandó a cagar. Les dijo 'vayan a producir de verdad'. Llamaron a un montón de figuras y solo va El Pollo y Pampita".

¿LAM llega a su final? La confirmación de Ángel de Brito que generó mucho revuelo

El periodista Ángel de Brito confirmó que participará de un nuevo programa a partir del 2024. Esta situación sembró las dudas sobre continuidad del LAM, el magazine que conduce por la pantalla de América: ¿Llega a su final?

Ángel de Brito se encuentra medio del éxito de LAM y la reciente reincorporación de una nueva angelita, Cinthia Fernández, al staff integrado por Yanina Latorre, Nazarena Vélez, Marixa Balli, Marcela Feudale, Fernanda Iglesias y Maite Peñoñori; sumado a su participación como jurado en el Bailando 2023, sigue sumando diferentes trabajos.

En uno de ellos, un seguidor le preguntó si "vas a hacer otro programa que no sea LAM el año que viene". A esto, y lejos de evadir la pregunta, el periodista de 47 años respondió: "Sí, un programa nuevo". Si bien en agosto, se rumoreaba que el conductor sea la cabeza de un nuevo ciclo televisivo, sus seguidores lo interrogaron si se terminará LAM a raíz de las nuevas propuestas, a lo que respondió que no.