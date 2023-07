Ángel de Brito mandó al frente a Jey Mammon: "Quería arreglar el juicio con una nota"

“¿Es verdad que te presionan para que Jey vaya a lavarse con lavandina en tu programa?”, fue una de las preguntas que le realizó uno de sus seguidores y De Brito no la esquivó. “Me preguntaron si quería arreglar el posible juicio con una nota con su descargo. Y por supuesto que no”.

Story De Brito Instagram

Luego, en otra historia le respondió a otro usuario que le había consultado si era cierto que se cruzó al exconductor de La Peña de Morfi en los baños del Hotel Hilton durante la ceremonia de los Martín Fierro. "Absolutamente mentira", sentenció De Brito.

En la pantalla de América, el periodista se refirió a la demanda que le inició Mammon y señaló: “Yo voy a las mediaciones sin ningún tipo de problema, como a todas las mediaciones que me ha tocado ir en su momento. Yo duermo tranquilo. Yo no tengo estos problemas de andar explicando en tour por los programas o llamando a 25 abogados para que me armen una estrategia”.

“Fui, me presenté a la mediación. Le aclaro a mucha gente que las mediaciones son una instancia privada porque justamente lo que busca con esa herramienta la Justicia es confidencialidad para ver si se pueden arreglar las cuestiones”, contó.

Tiembla América: ¿Ángel De Brito deja LAM?

Las redes sociales se alarmaron tras una historia de Instagram que publicó Ángel de Brito en la que admite que le ofrecieron otros proyectos. La pregunta más resonante fue: “¿Se va de LAM?”. “Estoy pensando qué hacer en el 2024”, aseguró.

Realiza el programa más visto de América con picos históricos para el ciclo que suele superar día a día y será uno de los jurados del Bailando 2023 que ya tiene fecha de estreno para fines de agosto.