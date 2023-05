Andy Chango, sobre su papel de Charly García en la serie de Fito Páez: "Fue como hacer de Maradona o de Gardel"

El compositor explicó cómo fue su reacción cuando Fito lo llamó para pedirle que actúe de Charly en la serie sobre su vida.

"Casi me suicido cuando Fito me llamó para decirme que lo tenía que hacer. Le tenía que decir que sí porque es mi amigo de toda la vida, me bancó siempre. Es un amigo de verdad, que además es un genio, lo admiro un montón, y una vez me pide algo...", justificó.

Por último, se refirió a las excelentes críticas publicadas en los medios sobre su desempeño en la serie. "Hubo muchas y muy sorprendentes, de medios que nunca me habían dado bola. Leí notas que decían: 'la interpretación magistral'... La verdad, chicos, la palabra 'magistral' no me la habían dicho nunca", concluyó Andy Chango, a modo de broma.