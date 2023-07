Andrés Nara habló sobre la salud de Wanda y expuso a Mauro Icardi: "No va"

Junto a su esposa, Alicia Barbasola, brindó una entrevista televisiva donde dio detalles del conflicto familiar que empezó hace unos ocho años. "En algunas cosas soy moderno, pero hay otras que no acepto. Y para mí esta cosa del hombre que se mete con la mujer de un amigo no va", aseguró tajante.

Nara cuestionó el contexto en el que Mauro y Wanda iniciaron su romance y se puso decididamente del lado de Maxi López, quien en ese momento estaba casado con la empresaria. También contó que la pelea con el delantero del Galatasaray se desencadenó por un comentario de uno de sus nietos.

"Uno de los chicos le dijo 'papá'. Yo estaba ahí y le dije que el padre era Maxi. A él no le gustó, me lo dijo; a mí tampoco me gustó lo que me dijo, también se lo hice saber, y nunca más", reveló durante una entrevista en Nosotros a la Mañana, por eltrece.

"Yo tengo un problema con Mauro. Tengo mala relación. Bueno, no sé si decir mala, porque no tengo relación con él directamente", añadió. Andrés Nara dio a entender que el conflicto no tiene vuelta atrás y que fue esa discusión lo que provocó que Wanda se distanciara de él.

Aunque no habló abiertamente sobre la salud de la conductora de Masterchef, aseguró que tiene "información grabada" y deslizó dudas sobre su verdadero estado. "Es mi hija, decir ciertas cosas es muy doloroso. Me quiero mantener cauto. Nosotros sabemos toda la verdad absoluta", concluyó.

Una multitud recibió a Wanda Nara y Mauro Icardi en Turquía: todos los detalles

La vida de Wanda Nara hizo una pausa algunas semanas atrás por una complicación en su salud. Evoluciona bien y, a pesar de no especificar qué pasará con su futuro, por el momento regresó a Istanbul, Turquía, junto a Mauro Icardi y su familia. Hinchas fanáticos llenaron el aeropuerto para recibirlos.

En medio de toda la incertidumbre, Maxi López volvió a su casa con su familia, Zaira Nara volvió a Ibiza y salió con amigas, y tampoco fue la excepción con Wanda y Mauro. Junto a sus hijos viajaron en un jet privado a Turquía.

Solo Valentino se quedó en Argentina porque juega en River. Pero el foco estuvo puesto en la llegada de Wanda y el futbolista. "Mejorate pronto", decía uno de los carteles que sostenían los hinchas del Galatasaray, quienes llenaron el aeropuerto con color, banderas y fuegos artificiales, y armaron una fiesta inolvidable.