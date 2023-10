Andrea Rincón fue durísima con Belén Francese tras el enfrentamiento en PH

La actriz de ATAV2, reveló la angustia que sufrió luego del cruce y la desilusión que se llevó al grabar ese programa en el ciclo de Andy Kusnetzoff. " Lo que pasó después para mí fue llanto, la verdad es que yo no la pasé bien. Estaba muy contenta, después de mucho tiempo me sentía bien ", admitió frente a las cámaras de Socios del Espectáculo. Además, descartó cualquier tipo de vinculo laboral con la mediática.

Luego contó detalles de lo que ocurrió en la jornada de grabación: "Ella pasó al punto de encuentro y dijo que compartió una fiesta conmigo, que ni siquiera porque ella estaba arriba con un chico. Cuando el chico se va, ella no estaba bien estéticamente, es la verdad, entonces ella estaba triste porque el pibe la había dejado... Subimos varias personas, no solo yo...", explicó

En ese sentido, agregó: "Por eso digo que es imposible que ella haya pensado que yo le quise dar un beso. Yo pensé que iba a contar de la fiesta, para mí no era una fiesta inolvidable y si era tu fiesta inolvidable, contá tus cosas, ¿qué me metés a mí?".

Por otro lado manifestó que "hubo consumo en esa fiesta... Yo pensé que hablaba de eso, porque la verdad es que nos la pegamos todos...", no obstante, señaló: "No pensé que iba a inventar esto, yo pensé que ella iba a hablar de cosas que le pasaron a ella".

Asimismo contó que quienes presenciaron la pelea le dieron la razón, como Sol Pérez. "Todo el mundo vino y me dijo 'es una desubicada'".

"Yo sabía que esto iba a salir en todos los portales,... ella dijo una cosa que es muy grave, dijo que bajo su vulnerabilidad yo 'le quise entrar2. Si yo fuera un hombre, ¿Qué lugar ocuparía?", concluyó Rincón en relación al conflicto.

Qué pasó entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH

El conflicto comenzó cuando Andy les pidió a las invitadas que pasen al centro aquellos que habían tenido una "noche increíble". Ante la consigna, Francese avanzó al frente y se refirió a Rincón. Acto seguido, aseguró: "Yo pasé una noche increíble y ella me quiso levantar esa noche".

Según reveló Ángel de Brito, la exnovia de Ale Sergi preguntó: "¿qué pasó acá?", sorprendida por la confesión, y rápidamente durante la grabación, admitió: "No, esperen. No puedo seguir porque me quedé mal por esto que acaba de contar".

De Brito contó que en el momento que Francese dijo eso, se desbordó la situación. Por el contrario, la actriz dijo 'la verdad que me quedé mal, no puedo seguir si no lo aclaro".

En cuanto a lo que dijo Andrea después del momento de tensión, el conductor de LAM profundizó: "Dijo 'yo en esa época estaba mal, estaba en consumo y yo jamás te quise levantar. Además me pareces horrenda. Nunca me gustaste y me parece de cuarta que cuentes toda esta anécdota'".

Al parecer, también le retrucó: "Vos también estabas en la misma, así que no sé qué hablás", haciendo alusión al consumo de la mediática. Según precisó De Brito, Belén se puso mal y le dijo: "Yo no, yo nunca estuve en eso, no es mi palo". Tras la fuerte discusión, Rincón le pidió a Francese que se disculpara para continuar la grabación.