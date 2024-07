Andrea Rincón aprovechó el look entre casa y mostró su microbikini estampada ideal para el verano

Andrea Rincón sorprendió a sus seguidores en Instagram con un look veraniego que incluyó una microbikini. La actriz compartió una foto en sus historias junto a un amigo, luciendo un traje de baño estampado que llamó la atención por sus colores y diseño.

Manteniendo su estilo casual y natural, la mediática se mostró sin maquillaje y con el pelo recogido en un rodete alto y relajado. En redes sociales, la publicación no pasó desapercibida y rápidamente se llenó de comentarios positivos y coleccionó miles de "me gusta", confirmando una vez más la influencia de Andrea Rincón en el mundo de la moda y su capacidad para marcar tendencia imponiendo su estilo.

Nati Jota rememoró Miami donde lució su microbikini preferida ideal para la playa

Nati Jota siempre sorprende con sus fotos vistiendo microbikinis, y esta vez no fue la excepción. La conductora viajó a Estados Unidos para seguir a la Selección argentina durante la Copa América, y aprovechó para disfrutar del sol en las playas norteamericanas.

En su cuenta de Instagram, Nati Jota compartió una imagen de su look veraniego, el cual es ideal para un día de relax junto al mar. Esta foto que se tomó durante su paso por las playas de Miami, permitió verla posando con una microbikini de color turquesa, un tono que ha sido tendencia durante varias temporadas y que promete seguir vigente en 2025. El conjunto contó con un corpiño rectangular sencillo y una bombacha colaless de tiro alto y moldería ultracavada.

Fiel a su estilo natural, Nati Jota se mostró sin maquillaje y con el pelo mojado tras un chapuzón en el mar. En el texto de la publicación escribíó algunas palabras a modo de reflexión sobre su experiencia: “Unir trabajo y viajar siempre será lo mejor del mundo, ¿no dije nada nuevo no? Yo lo prefiero hasta por sobre las vacaciones. Y si ese trabajo es siguiendo a la mejor Selección del mundo es un nivel de experiencias gratificantes que no te puedo explicar”, escribió. Luego agregó: “Encima me encontré con mi hermana que vive afuera y soy amiga de mis compañeros. +playita. BINGO”.