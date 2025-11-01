El actor Carlos Belloso criticó al gobierno y aseguró que "la democracia está en jaque hace mucho tiempo" En un extenso diálogo con Andrea Rincón y Juan Amorín en TVR, en la pantalla de C5N, el reconocido actor de cine, teatro y televisión también analizó la derrota del peronismo en las últimas elecciones: "Creo que con unas internas esto se solucionaba". Por







Carlos Belloso lamentó la derrota del peronismo en las últimas elecciones. "Influención no tener un plan", sostuvo.

Carlos Belloso, reconocido actor y con una larga trayectoria tanto en la televisión, el cine y el teatro nacional, analizó la situación social actual y concluyó que "la democracia está en jaque hace mucho tiempo. Estamos en un momento muy crítico", sostuvo.

En un extenso diálogo con Andrea Rincón y Juan Amorín en TVR, por la pantalla de C5N, Belloso recordó lo difícil que fue para gran parte de la población la época del menemismo, la cual dijo que siente que es parecida a la era actual. "Yo lo sufrí mucho y esto se parece mucho a aquellos días. Vivíamos en una fiesta totalmente falsa", empezó. Luego, agregó: "La pasé mal. Tuve que dejar la casa que alquilaba e irme a vivir con mi vieja, hermana, mi esposa y mi hijo. Mi hermano trabajaba en un supermercado y me traía alimentos, y mucha gente se iba a Europa. Ahora, pasa lo mismo con los que se van a Brasil porque está más barato".

Además, el actor dijo que este contraste en la población también lo nota en la industria artística: "Los teatros están llenos en la calle corrientes, pero el teatro independiente no".

Por otro lado, analizó el resultado de las últimas elecciones legislativas que ganó La Libertad Avanza. "A mi me parece que desde Alberto (Fernández), necesitamos unas internas. Creo que así podría solucionarse", opinó Belloso sobre la interna dentro del peronismo como uno de los motivos de la derrota en los comicios.

"También influenció no tener un plan: tres o cuatro vectores que le digan a la sociedad que se va a revisar la deuda externa, no pagar el IVA en alimentos. No alcanzó con (José Luis) Espert y eso es preocupante", aseguró el reconocido actor.

Por último, Belloso se refirió a Diego Armando Maradona, quien esta semana hubiera cumplido 65 años de edad y que para el actor tiene una significancia más que importante por su paso en la Guerra de Malvinas. "Yo lo veo a Maradona y quiero ser como él. Es increíbe su postura, su posición. Gente como Maradona inspira", cerró Belloso.