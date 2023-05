Alfa habló sobre su relación con Julieta fuera de Gran Hermano y dio una contundente respuesta

Esto hizo pensar que la relación entre ellos no había retorno, pero cuando en la casa se llevó a cabo la unión en matrimonio entre la bailarina, Marcos Ginocchio y Nacho Castañeras, Alfa fue el encargado de llevar a la joven al altar y su abrazo previo hizo pensar que habían dejado los enojos en el pasado.

Tras la finalización del reality los participantes comparten diferentes momentos y Alfa arremetió contra Disney por no haberlo invitado a su fiesta de regreso a su casa con su familia. “El día de su cumpleaños, el único que le hizo un regalo fui yo. Le hice una caja con bombones caseros. Y no me invitó a su fiesta de retorno, en la casa de su familia. Hizo una fiesta bárbara y no me invitó. Se olvidó de mí”, apuntó Walter en diálogo con A la Barbarossa.

Alfa habló sobre su relación con Julieta fuera de Gran Hermano y dio una tajante respuesta

A días del último enojo público de Alfa, ambos participantes se encontraron y parece que el amante de los autos volvió a mostrarse amable con la actriz y haciendo las pases.

A través de sus redes sociales, el exparticipante de Gran Hermano posteó un video donde se lo puede ver junto a la joven influencer abrazados y hablando sobre cómo quedó su relación tras la convivencia en la casa más famosa del mundo.

“Para los que dicen que con Julita estamos peleados, acá estamos los dos. Va a seguir siendo mi hija adoptiva por siempre. La quiero y la adoro. Me encanta todo lo que está haciendo y lo bien que le está yendo”, aseguró y luego la abrazó y le dio un beso.