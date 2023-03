Alfa de Gran Hermano liquidó a L-Gante en medio de los rumores de un romance con Daniela: "No me gusta"

En diálogo con Mitre Live, Walter fue consultado por el supuesto romance de Daniela con L-Gante y aseguró: " No tengo idea, le tiene que gusta a ella no a mí ". Así, se distanció del rumor que involucra a su antigua compañera de la casa de Gran Hermano 2022.

Luego, le preguntaron a Alfa si consumía al cantante y fue muy duro: "No lo escucho a L-Gante y no te voy a ser hipócrita, la música que escucho es rock nacional de los años 70, escucho Litto Nebbia, Genesis, Pink Floyd. A mí me gusta mucho la música y la que hace L-Gante no me gusta". De esta manera, liquidó al artista 420.

Para finalizar, Walter explicó: "Entonces tampoco tengo que quedar bien con él diciendo algo que no pasa, no escucho su música y no me gusta, a mi no me llega lo que hace pero quizás a alguna persona si. Como dice Marquitos, pa' los gustos los colores". Con esto último, demostró que guarda un gran cariño por el salteño de Gran Hermano 2022.