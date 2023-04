Alfa de Gran Hermano despotricó contra sus excompañeros: "Los tengo bloqueados"

"Cuando salí de la casa, se vieron las mismas personalidades que se vieron dentro de la casa. La gente hipócrita, mentirosa y trepadora", continuó. De esta manera, Walter Santiago siguió con sus críticas para los integrantes de Gran Hermano 2022.

Juan Alfa Gran Hermano piñas Alfa y Juan chocaron en múltiples ocasiones dentro de Gran Hermano 2022. Redes sociales

Luego, fue directamente consultado por el supuesto conflicto que tuvo con el taxista, ante lo que aseguró: "Con Juan no tuve un problema, Juan no existe. Él me invitó a pelear, pero es un tipo que para mí no existe, se lo dije dentro de la casa. A Juan y a los dos cordobeses, y a las novias de los cordobeses -Coti y Juliana-, los tengo bloqueados, no me interesa ver nada de ellos".

Para finalizar, recordó el video que se viralizó y lo dejó mal parado: "Me puse mal, yo nunca insulté a nadie. Y cuando me lo encuentro por el pasillo me lo encuentro al cordobés de frente. Me saqué mal, le dije de todo. Si lo agarraba a Maxi en ese momento de bronca, le daba un tortazo que lo daba vuelta". Así, dejó bien el claro todos los problemas que tiene con estos excompañeros de Gran Hermano 2022.