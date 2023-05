Alfa de Gran Hermano cambió su futuro radicalmente y sorprendió. 

Marcelo Tinelli había dejado en claro su interés por tenerlo, de hecho, además de América, lo buscó el canal oficial de GH que es Telefe. Pero finalmente el viejo “Canal 2” ganó la pulseada y lo tendrá.

“Cómo le gusta la cámara a ese hombre. Es ideal para el programa”, opinó la nueva conductora, Marcela Tinayre, en LAM. Fue ella misma quien reveló su rotundo cambio: es el ídolo de los niños. “Terminó el ensayo y había 14 niñas sacándose fotos con Alfa. La gente lo ama”, contó.

Big Ari de Gran Hermano explotó contra la producción de Telefe: "Dejen de apagarme"

El parrillero y exparticipante de Gran Hermano 2022, Ariel "Big Ari" Ansaldo, explotó contra la producción de Telefe con motivo de la falta de oportunidades en el canal y las constantes negativas para las múltiples ofertas que recibió de otros canales.

Si bien el propio Big Ari había confirmado que tenía el permiso de Telefe para trabajar en otros medios, en diálogo con Radio Mitre se encargó de revelar que todo cambió: "Me hicieron una muy buena propuesta de un canal prime time que no es Telefe, estaba todo arreglado y por el tema este de los permisos me enteré que no puedo hacerlo". Así, explicó por qué no será parte ni de TN ni del Canal de la Ciudad.

Por eso, se mostró muy afectado al respecto: "A uno le duele y lo pone triste porque sigue pasando el tiempo y no podes enganchar nada, ¿hasta cuándo va a seguir esa ley? Te terminas apagando". Esto último se refiere a su energética personalidad, la cual cada día queda más en el olvido por el término de Gran Hermano.