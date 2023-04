Alfa de Gran Hermano blanqueó la relación con su novia, 40 años menor

En diálogo con el programa A la Barbarossa, Alfa expresó: " Delfina me acompañó, es una chica increíble . Todo el mundo juzga la diferencia de edad, que tiene 20 años, que esto que el otro, a mí no me importa y a ella tampoco ". Con esto, hizo mención a lo que todos señalan: él tiene 61, por lo que le lleva 41 años .

Luego, Walter Santiago elogió a su nueva novia: "Tiene una inteligencia superior, se bancó paneles con gente más grande que ella. Estamos comenzando a ser novios, es mi compañera. Con las demás no pasa nada". De esta manera, el ex Gran Hermano 2022 confirmó que está en pareja con Delfina Wagner.

En cuanto a todos los rumores sobre las múltiples relaciones amorosas de Alfa, la joven aseguró: "Es horrible, es un re garrón, pero bueno, yo me la puedo aguantar. Casi me voy del programa porque no me gusta que me pongan al lado de las fotos de otras dos pibas, me enojé".

Para finalizar, luego de una extensa entrevista, la conductora Georgina Barbarossa le lanzó una pequeña amenaza a Walter Santiago: "Cuidala a esta nena. La llegas a hacer sufrir y nosotros acá te rompemos el alma. Personalmente, te mato". Así, busca que Alfa trate bien a Delfina Wagner y no mantenga un amorío con otra mujer.