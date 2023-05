Alejandro Sanz se reencontró con el público argentino

La música de Sanz trascendió por décadas y durante su carrera compuso y le regaló a sus fans canciones que no solo desgarran el corazón, si no que con el ímpetu de sus letras mantienen las emociones a flor de piel. Con esos tintes nostálgicos de los sonidos que marcaron a más de una generación, el español pasea por los recuerdos de temas como “Lo que fui es lo que soy" , "La fuerza del corazón" , "Lo ves" y "Viviendo de prisa", que transportan al público por múltiples historias de amor y desamor.

Y de esta etapa más reciente en la inmensa carrera de Sanz los aplausos se los llevaron "La Rosa", "Iba", "Correcaminos" entre los acordes de temas infaltables y maravillosos como "El tren de los momentos", "Cuando nadie me ve", "Mi soledad y yo", "Y, ¿si fuera ella?".

alejandro sanz 2

Una de las grandes sorpresas fue cuando interpretó "Contigo" de Joaquín Sabina para el deleite de los románticos presentes. Además, resaltó su conexión con el público local, manteniendo en las correas de sus guitarras el detalle de la bandera nacional.

Se sabe que Sanz hinchó por la Selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022 y no dejó pasar la oportunidad de felicitar a la Scaloneta "Gracias por ese Mundial que lo disfruté como si fuera nuestro. No sé cómo fue pero fue una conexión así como 'Dios, estamos ganando el mundial'", expresó el cantante.

Llegando casi al cierre del show en el setlist de su presentación no podía faltar “Corazón Partío”. ¿Quién no habrá cantado este tema esperando que se le cure el desamor?, en uno de los momentos más álgidos del show las 15 mil personas del Movistar Arena se encendieron a corear este tema como aquel que alza la voz por ese amor que no fue.

"Generalmente no soy muy elocuente y esta noche menos, la emoción nos invade" fue una de las frases del español durante el recital. En uno de los momentos más conmovedores de la noche se sacó los lentes para que todos puedan mirarlo a los ojos y dijo notablemente emocionado "Como me cuesta irme, en serio. Cada vez que tocó en Argentina, no me quiero ir"

Y si de conexión hablamos, no podemos dejar de nombrar su paso por el piano para tocar "No Ves", trayendo el idilio al predio y destacándose como el músico más allá del intérprete.

alejandro sanz 3

El multi premiado artista dio la primera de las 5 presentaciones agotadas en el Movistar Arena. Los próximos sold outs se llevarán a cabo el 6, 11, 12 y 14 de mayo. Ya venía de presentarse en Córdoba y Rosario con el recorrido internacional de “Sanz en Vivo”, que tiene anunciado y realizado más de 30 fechas para 2023 en México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y España.

Un nuevo show con conciertos de más de dos horas de espectáculo, en los que Alejandro Sanz además de repasar grandes éxitos de su carrera musical interpreta algunos de los temas incluidos en “SANZ”, su último trabajo de estudio, nominado en la categoría “Álbum del año” en los Latin Grammy 2022 y que además fue el disco más vendido en unidades físicas del 2021 en España.