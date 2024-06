Cómo es la microbikini que Ester Expósito lució con fotos en blanco y negro y en pleno atardecer del verano europeo

La actriz compartió algunas imágenes de su última escapada a la playa junto a sus amigos. Marcó tendencia con su look y sus imágenes artísticas.

Ester Expósito sorprendió nuevamente a sus seguidores en Instagram al lucir una microbikini de flores. La actriz e influencer sigue siendo noticia, ahora por su look, luego de haberse dado a conocer su reciente ruptura con el actor Nicolás Furtado.

El diseño anticipa lo que será una de las grandes tendencias del verano del 2024. Con un estilo en tonos rosas y un delicado estampado floral, la influencer marcó la pauta del diseño que elegirán las famosas para ir a la playa. El look contó con un conjunto de dos piezas que incluyó un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless, reafirmando su estilo con el que suele marcar tendencia..

Ester Expósito microbikini Instagram

Cada una de sus publicaciones genera miles de reacciones, y esta última no fue la excepción. Las fotos de su nuevo look veraniego rápidamente se convirtieron en un éxito, reafirmando su posición como referente de moda. Ester Expósito sigue demostrando por qué es una de las artistas más admiradas del momento, no solo por su talento actoral, sino también por su impecable estilo.

ester esposótio microbikini blanco y negro Instagram

Ester expósito microbikini Instagram

Desde Brasil, Jimena Barón posó con una microbikini y un look bicolor que sigue siendo la moda del verano

Jimena Barón sorprendió a sus seguidores de Instagram con una microbikini colaless mientras disfrutaba de las playas de Brasil junto a su hijo Momo. Después de su viaje a Corea del Sur, donde destacó con conjuntos street style, la artista continúa compartiendo el día a día de su estadía cerca del mar.

Para esta tarde de playa, la artista optó por una microbikini de dos piezas que incluyó un corpiño triangular en tono nude con finos breteles y una bombacha colaless negra de tiras ajustables. Este look forma parte de la tendencia bicolor, a la que se sumó mostrando su predilección por esta combinación.

En estas fotos posó en distintos momentos del día, tomando mate parada, sentada y disfrutando del sol acostada. Se mostró sin maquillaje y con el pelo recogido de manera informal, sumándole además unos anteojos de sol circulares negros. Un detalle adicional fue el sombrero cónico típico de los países orientales que lució en una de estas imágenes, lo que le aportó un estilo particular a su look.

Jimena Baron microbikini Instagram

Más allá de su estilo impecable y sus looks de tendencia, Jimena Barón aprovechó para dedicarle unas palabras a su hijo en la publicación. "De todo lo que soy, lo mejor sin dudas es ser la mamá de Momo", expresó la cantante. La publicación rápidamente se llenó de elogios y muestras de cariño, acumulando más de 300 mil "me gustas" en menos de 24 horas.

Jimena Baron microbikini Instagram