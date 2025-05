Ahora es el turno de Del Moro: el inesperado escándalo que protagoniza con un personaje histórico de Gran Hermano

“Esta temporada, Santiago dejó de saludar a todo el mundo. Llega a maquillaje, se produce y sale todo encapuchado para que nadie lo vea, directamente al estudio”, relatan, y agregan que “con Rodolfo siempre hubo chispazos porque Santiago nunca fue amable con él… Nunca lo saludo ni tampoco intento tener una conversación. Rodo es un amor de persona, pero él ya le hizo la cruz y no quiere saber nada con Santiago porque le molestan estos aires de divo que está teniendo”, cierran de manera tajante.

Esta disputa interna se trató de mantener en secreto, más que nada por todas las polémicas que está enfrentando Telefe con sus principales conductores. Más allá de que esto es un “tema menor”, dentro del contexto que se está viviendo, tratan de ser lo más herméticos posible con el manejo de los mismos. El conductor cree que este último tiempo “el Big” se está llevando más protagonismo que él.

No es la primera vez que se rumorea que Del Moro tiene estas actitudes con sus compañeros de labores, pero que no se traslada a los más cercanos, como por ejemplo los panelistas del debate y la locutora, entre otros. La gente de producción ya contó en varias oportunidades que el conductor se involucra en algunos contenidos sin previo aviso, es decir que lleva una valija adentro de la casa con un contenido y con tal de que no se filtre no avisa que es lo que hay, generando nerviosismo y expectativa en si tendrán que salir a correr atrás de lo que allí allá.

Para finalizar, se sabe que Gran Hermano va a estirarse unos días más por el simple hecho de que se retrasaron las grabaciones que ya se están haciendo de La Voz Argentina y para llegar a la fecha de debut tendrán que implementar diferentes estrategias, para que la casa más famosa del mundo llegue a la ansiada gran final y se corone como la edición más larga en Argentina.