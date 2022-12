Argenzuela, mano a mano con Juliana Díaz de Gran Hermano: "Afuera se ve lo más picante"

La ex participante Juliana "Tini" Díaz se refirió a todas las polémicas vinculadas a su paso por la casa de Gran Hermano y su vínculo amoroso con Maxi , uno de los cordobeses dentro del reality show. " Sé que fue un amor real ", aseveró sobre su noviazgo con Giudici en una entrevista mano a mano con Argenzuela .

"Yo creo que lo nuestro fue muy genuino desde el día que nos conocimos . Fue una historia de amor, nos conocimos y conectamos muchísimo . Fue recíproco el cariño, el gustarnos, en los ideales, la manera de pensar, los gustos, conectamos 'muy mucho'. Sé que le estaba jugando en contra el corazón , es una persona muy leal. El que me haya ido capaz lo pueda enfocar un poco más en el juego , en la estrategia", remarcó sobre su relación.

En este hilo sobre su noviazgo con Maxi, la mesa del programa de C5N se refirió a la entrevista realizada a su madre Alejandra, quien cuestionó al cordobés por algunos tratos a su hija. Sobre este tema, Juliana señaló: "Tuvo un comentario muy desafortunado, fuerte, muy hiriente, a mí me hizo muy mal en su momento. Él es muy temperamental, no lo justifico, pero vale aclarar que ahí adentro se vive todo muy intenso. Una semana ahí adentro son como tres acá afuera".

También reveló cómo reaccionó ante las palabras de su madre. "Tuvimos una charla de madre-hija, había un montón de cosas que ella no sabía, Maxi es un chico muy respetuoso. Le conté algunas cositas y ahora está más tranquila, ella quiere mi felicidad y está contenta", expresó.

Vinculado a todas las polémicas que protagonizó, Juliana reveló: "Afuera se ven algunas cosas, lo más picante". Por eso, desde Argenzuela le recordaron su cruce con Romina Uhrig, ante lo que la sexta eliminada se justificó. "Le dije que la admiraba y que me parecía increíble que esté ahí por sus hijas, para ganar el premio y darles una vida mejor. Yo no hubiese podido por cómo soy yo. Nunca dije que era una mala madre, no es mi esencia jugar de forma maliciosa", concluyó.