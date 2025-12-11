Evelyn Botto reveló nuevos detalles de su romance con Fede Bal: "Es nuestro primer..." La panelista de Olga no se guardó ninguna intimidad de la pareja y contó cómo fue la propuesta de noviazgo. Además, reveló cómo se llevan. + Seguir en







Evelyn Botto y Federico Bal, de novios. Redes sociales

La panelista de Olga, Evelyn Botto dio detalles sobre su relación con Federico Bal, la cual fue confirmada días atrás por la protagonista, y contó que fue ella quien decidió proponerle ser novios ante la relación que había construido juntos. “Es nuestro primer vínculo abierto”, indicó.

Como llevan muchos meses en pareja sin haberse puesto rótulos, la influencer reveló que decidió ponerle nombre al vínculo que tenían: “El noviazgo lo propuse yo porque ya estaba todo medio dicho. Le dije ‘¿qué pasa si yo te lo pregunto?’, me dijo ‘nada’ y le respondí ‘bueno, ¿querés ser mi novio?’. Fue un poco así".

"Tenemos un vínculo re copado y charlamos todo. Tenemos un ida y vuelta muy parejo, no es que se pone en duda algo. Cualquiera de los dos puede hacer lo que quiera", contó en SQP en América TV respecto al tipo de relación que tienen.

Evelyn Botto y Federico Bal Redes sociales Y explicó que buscó contarlo: "Tenía ganas de compartirlo para sacármelo un poco de encima. ¿Por qué lo iba a ocultar si la estamos pasando re bien?".

Fue entonces que concluyó: "Es nuestro primer vínculo abierto. Nuestras personalidades se llevan muy bien con eso y charlamos todo. Hay más ruido afuera, nosotros tenemos muy claro todo".