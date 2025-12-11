IR A
Evelyn Botto reveló nuevos detalles de su romance con Fede Bal: "Es nuestro primer..."

La panelista de Olga no se guardó ninguna intimidad de la pareja y contó cómo fue la propuesta de noviazgo. Además, reveló cómo se llevan.

Evelyn Botto y Federico Bal, de novios.

Son dos personajes de los medios, comentaron que estaban saliendo y ahora oficializaron su relación en streaming
Como llevan muchos meses en pareja sin haberse puesto rótulos, la influencer reveló que decidió ponerle nombre al vínculo que tenían: “El noviazgo lo propuse yo porque ya estaba todo medio dicho. Le dije ‘¿qué pasa si yo te lo pregunto?’, me dijo ‘nada’ y le respondí ‘bueno, ¿querés ser mi novio?’. Fue un poco así".

"Tenemos un vínculo re copado y charlamos todo. Tenemos un ida y vuelta muy parejo, no es que se pone en duda algo. Cualquiera de los dos puede hacer lo que quiera", contó en SQP en América TV respecto al tipo de relación que tienen.

Evelyn Botto y Federico Bal

Y explicó que buscó contarlo: "Tenía ganas de compartirlo para sacármelo un poco de encima. ¿Por qué lo iba a ocultar si la estamos pasando re bien?".

Fue entonces que concluyó: "Es nuestro primer vínculo abierto. Nuestras personalidades se llevan muy bien con eso y charlamos todo. Hay más ruido afuera, nosotros tenemos muy claro todo".

