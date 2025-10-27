28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Recesión: Ualá despidió a 110 empleados en Argentina

La fintech argentina fundada por Pierpaolo Barbieri despidió a 110 empleados en el país y 25 en el resto de América Latina. La empresa atribuyó la medida a la automatización de tareas y negó que haya nuevas tandas de despidos.

Por
Recesión: Ualá despidió a 110 empleados en Argentina

Recesión: Ualá despidió a 110 empleados en Argentina

La fintech Ualá despidió a 135 empleados en América Latina, de los cuales 110 corresponden a la Argentina. La medida, que representa el 8% de su plantilla regional, fue confirmada por la compañía en un comunicado en el que explicó que el objetivo es “una mayor eficiencia regional y producto de la automatización de tareas”.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 28 de octubre

Desde la empresa aclararon que el recorte fue transversal y no se concentró en un área específica. A los trabajadores desvinculados se les ofrecieron “acuerdos de salida que superan los requisitos legales”. Según el comunicado, la decisión busca “mejorar el posicionamiento” de la compañía en un mercado “cada vez más dinámico y competitivo”.

El ajuste se produce menos de un año después de otro movimiento similar. En mayo de 2024, Ualá había reducido un 9% de su plantilla, unos 140 empleados, en el marco de una “optimización operativa” que afectó a las operaciones en Argentina, México y Colombia. Aquella vez, la empresa justificó los despidos en la duplicación de funciones tras la compra de firmas como Wilobank, ABC Capital, Empretienda y Ceibo Créditos.

La fintech aseguró ahora que no prevé nuevas rondas de despidos y que el proceso responde a la automatización de tareas y la necesidad de ajustar su estructura regional. Sin embargo, la medida llega en un contexto económico adverso, con caída del consumo y tasas de interés altas que impactan de lleno en el ecosistema fintech.

En el mercado apuntan a que la reestructuración busca preservar márgenes operativos luego de un ciclo de fuerte expansión y aumento de costos. “No hubo un área particularmente afectada; se trata de un proceso integral de eficiencia”, remarcaron desde la firma.

Ualá cuenta con cerca de 1.000 empleados en el país y oficinas en el barrio porteño de Palermo, inauguradas en septiembre pasado con la presencia del presidente Javier Milei, durante la ampliación de su ronda de inversión Serie E liderada por Allianz X.

La decisión contrasta con la reciente inyección de capital de u$s66 millones recibida en marzo, que elevó la ronda Serie E a u$s366 millones y la valuación de la empresa a u$s2.816 millones. En esa etapa, se incorporó TelevisaUnivision como nuevo socio estratégico, con foco en consolidar la expansión en Argentina, México y Colombia.

Noticias relacionadas

Cae fuerte el dólar oficial tras el triunfo del Gobierno en las legislativas.

El dólar cayó fuerte tras la contundente victoria del Gobierno en las legislativas

Los mercados reaccionaron favorablemente al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales.

Los mercados celebraron la victoria de Milei: fuerte suba de bonos y acciones argentinas tras las legislativas

ARCA (la ex AFIP) realizará un remate de estos dispositivos tan codiciados

Últimos días para anotarse: cómo participar de la subasta de iPhone que organiza ARCA

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Estos son los últimos descuentos que tiene Cuenta DNI para aprovechar en octubre 2025

Desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria, cada banco define libremente su interés, 

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.200.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Para el WSJ, Milei deberá devaluar a pesar del apoyo de Trump.

The Wall Street Journal aseguró que la Argentina deberá afrontar "duro reajuste del peso"

Rating Cero

Kathryn Bigelow se mete de lleno en la central neurálgica de esa política exterior en Una casa de dinamita. Esta producción de EE.UU. ya se encuentra disponible en Netflix.
play

Una casa de dinamita es la película de acción y apocalipsis que llegó a Netflix y es lo más visto: de qué se trata

Marvel Studios podría sumar a una de las estrellas de Hollywood.
play

Estrella del cine anunció su deseo de volver a Marvel: de quién se trata

Bizarrap sorprendió con su proyecto alejado de la música.

Reapareció Bizarrap y anunció un proyecto alejado de la música: de qué se trata

La familia de Lamine Yamal no habría aceptado a Nicki Nicole.

Nicki Nicole no fue aceptada por la familia de Lamine Yamal: "No hay esperanzas..."

Linkin Park ﻿prometió regalar medialunas a sus fanáticos.

Linkin Park regalará medialunas en Parque Rivadavia: cómo participar

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, cada día más cerca del casamiento.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron de ocultarse en redes sociales

últimas noticias

El episcopado enfatizó la necesidad de edificar una nación donde todos tengan lugar para vivir y construir una existencia digna”.

La Iglesia pidió a los legisladores electos atender a "los más pobres y frágiles"

Hace 1 hora
Las autoridades se encuentran a la espera del resultado de la autopsia.

Macabro hallazgo: encontraron el cuerpo descuartizado de un contador en el freezer de su casa

Hace 2 horas
Santilli cumplió su promesa y se rapó la cabeza tras el triunfo de La Libertad Avanza

Santilli cumplió su promesa y se rapó la cabeza tras el triunfo de La Libertad Avanza

Hace 2 horas
play
Kathryn Bigelow se mete de lleno en la central neurálgica de esa política exterior en Una casa de dinamita. Esta producción de EE.UU. ya se encuentra disponible en Netflix.

Una casa de dinamita es la película de acción y apocalipsis que llegó a Netflix y es lo más visto: de qué se trata

Hace 2 horas
play
Javier Milei junto a Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni saludó a Javier Milei por el triunfo del Gobierno: "¡Felicidades, amigo mío!"

Hace 2 horas