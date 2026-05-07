Se supo por qué Martín Lamela rechazó la propuesta íntima que le hizo Adabel Guerrero previo a separarse El empresario dio a conocer públicamente qué decisiones recientes de su ex rompieron la confianza de la pareja. La bailarina habló de desgaste mutuo y de un proceso personal que la llevó a tomar la decisión. + Seguir en







Adabel Guerrero había contado el episodio en enero de 2025,

La separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela después de casi 20 años en pareja llamó la atención en el mundo del espectáculo, pero fue la viralización de una entrevista previa al quiebre lo que terminó de encender la polémica. En ese material, la bailarina dio a conocer que le había propuesto a su entonces marido abrir la relación e incluso compartir una experiencia íntima con una tercera persona, propuesta que él rechazó y con una justificación que ella misma se encargó de hacer pública.

Adabel Guerrero había contado el episodio en enero de 2025, en una conversación con Sebastián Wainraich en el programa La noche perfecta. La pareja, que llevaba más de 17 años junta y tiene una hija en común llamada Lola, venía atravesando un proceso de desgaste que ambos reconocieron públicamente luego de confirmar la ruptura.

Según trascendió en las últimas horas, Lamela habría encontrado una conversación comprometedora entre Adabel Guerrero y otro hombre, episodio que habría profundizado la crisis y llevado al quiebre definitivo. En cuanto a la propuesta que ella le había hecho tiempo antes, la razón del rechazo fue contada por la propia bailarina: "Martín me dijo que ni loco, porque después tenía miedo de que le haga escenas de celos por si la miré más".

Lo que comenzó como una anécdota contada con cierta ligereza terminó siendo parte de una historia mucho más compleja, con acusaciones cruzadas, posteos en redes sociales y la aparición de un tercer nombre que habría sido el detonante final de la crisis.

GUERRERO ADABEL LAMELA MARTIN Qué dijo Martín Lamela tras la separación con Adabel Guerrero Fue Martín Lamela quien salió primero a hablar, a través de un extenso mensaje en su cuenta de Instagram. "Con Ada llevamos más de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó", escribió, y agregó sin vueltas: "En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa".