A un año del escándalo conocido como Wandagate, Wanda Nara brindó una entrevista en la televisión italiana y habló por primera vez del affaire que tuvo como protagonistas a su marido Mauro Icardi y a Eugenia "la China" Suárez , con duras palabras contra la actriz: "No me interesaba lo que pudo haber pasado, para mi era grave el hecho de que fuera justo con una persona así”.

La mediática contó detalles del famoso escándalo que estalló en octubre del año pasado, cuando descubrió la infidelidad del jugador con la actriz y que finalmente terminó con su matrimonio: “Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: ‘Quiero contarte esto’" , relató.

"Me dijo que no era una chica normal, por así decirlo: era una chica que en Argentina había tenido otras historias con otras personas en pareja. Entonces ahí empieza todo. Y no me interesaba que era lo que pudo haber pasado, para mi era grave el hecho de que fuera justo con una persona así”, agregó Wanda.

En otro tramo de la charla que compartió el programa LAM, la entrevistadora recordó que “en octubre del año pasado todos hablaban de una traición de parte de Mauro”, a lo que Wanda respondió: “Depende: hay mujeres en Argentina que te dicen que no fue una traición. Hay mujeres que sí. Yo soy una mujer muy seria. Encontré algunas cosas que no me gustaron, unos mensajes, y empezó a cambiar un poco”.

Respecto a su separación, recientemente confirmada por ella misma en sus redes sociales, dijo: “Me duele porque soy una persona que cree en el amor para siempre. Creo en envejecer al lado del hombre que elegí, pero a veces la vida te sorprende y debemos seguir para adelante, buscar siempre la felicidad y demostrarle a los niños que en lo que te pueda pasar en la vida, uno siempre debe buscar la felicidad”.

El pasado fin de semana, Wanda participó del reality italiano “Bailando con las estrellas” donde bailó la bachata ”Te perdiste mi amor” de Thalia y Prince Royce, tema que algunos relacionaron con su situación personal. Por su parte, Icardi fue vinculado con una actriz turca llamada Devrim Ozkan, una joven de 24 años fanática del Galatasaray, el club al que recientemente se sumó el goleador.