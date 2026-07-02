Los youtubers argentinos detenidos en Estados Unidos estaban acreditados por la TV Pública

Beni Mármol, de 20 años, y Pato Perrotta, de 26, que fueron arrestados en Florida durante un partido del Mundial 2026 por ingresar sin entradas, fueron acreditados como corresponsales del canal estatal para el certamen.

Los youtubers argentinos arrestados en Estados Unidos fueron acreditados por la TV Pública.

Los youtubers argentinos Lautaro "Beni" Mármol y Patricio "Pato" Perrotta, detenidos en Estados Unidos tras intentar ingresar a un partido del Mundial 2026 , revelaron que viajaron al certamen con acreditaciones otorgadas por un medio público. Luego se confirmó que ambos estaban acreditados por la TV Pública, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de recursos y los criterios de asignación de esas credenciales durante el Gobierno de Javier Milei.

El trauma que vivieron los youtubers argentinos detenidos por intentar colarse en el Mundial: "Fue un calvario"

La situación salió a la luz luego de que ambos publicaran un video en sus redes sociales para contar su versión de los hechos y negar haber intentado colarse al Hard Rock Stadium de Miami durante el encuentro entre Colombia y Portugal.

"Nosotros no nos colamos. Vinimos a Miami con una credencial oficial de la FIFA que nos la dio un medio público argentino. Eso nos dejaba asistir a todos los partidos que se hicieran en México y Estados Unidos del Mundial", aseguraron.

Los creadores de contenido sostuvieron que el inconveniente se produjo porque la acreditación fue desactivada antes del ingreso al estadio y cuestionaron el trato que recibieron tras ser arrestados por las autoridades estadounidenses.

"Sin exagerar, es la peor anécdota que nos tocó vivir en nuestra vida. Cuando salimos de todo este calvario, nos enteramos de que estaban diciendo miles y miles de mentiras. Fue algo increíble", expresaron en el descargo publicado en sus redes sociales.

La TV Pública, en el centro de la polémica

La revelación fue expuesta en Argenzuela, por C5N, donde los periodistas Rosario Ayerdi, Pablo Kablan y Diego Brancatelli analizaron el origen de las acreditaciones utilizadas por los influencers.

Durante el programa, Ayerdi exhibió el listado de acreditados para la cobertura del Mundial y aseguró: "Son los acreditados directos de la TV Pública", al identificar a Lautaro Benicio Mármol y Patricio Rafael Perrotta entre los enviados por el canal estatal.

La periodista también explicó que consultó si ambos habían sido contratados para generar contenidos para la TV Pública, aunque afirmó que no obtuvo precisiones. "Yo pregunté si generaban contenido para la TV Pública. Nadie me lo puede confirmar", sostuvo.

Los youtubers Lautaro "Beni" Mármol y Patricio "Pato" Perrotta tenían acreditaciones de TV Pública para ver partidos del Mundial 2026. Redes sociales

En la misma línea, los integrantes del programa plantearon interrogantes sobre cuál era la tarea asignada a los dos creadores de contenido durante el Mundial y si efectivamente desarrollaban una cobertura para el canal estatal o para alguna de sus plataformas digitales. "El laburo de estos chicos en la red no tenía nada que ver tampoco con el fútbol", advirtieron los panelistas sobre el currículum de los jóvenes.

Además, señalaron que las credenciales utilizadas por Mármol y Perrotta habrían sido dadas de baja antes del partido en el que fueron detenidos, aunque remarcaron que hasta el momento no existe una explicación oficial sobre los motivos de esa decisión.

El caso también generó nuevos cuestionamientos sobre los criterios utilizados para otorgar acreditaciones oficiales para la cobertura del Mundial 2026, mientras continúa la investigación judicial en Estados Unidos por el intento de ingreso al estadio y crecen los pedidos de explicaciones sobre el rol que habrían tenido los dos influencers como enviados de la TV Pública.