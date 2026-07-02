2 de julio de 2026 Inicio
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Tras la asunción, Diego Santilli acompañó a Javier Milei en el homenaje a los Policías Federales Caídos

El Presidente asistió al evento conmemorativo en el Monumento a los Caídos de la Policía Federal Argentina (PFA), ubicado en Avenida Figueroa Alcorta y Monroe, en el barrio porteño de Belgrano.

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Javier Milei participa del acto en el Monumento a los Caídos de la Policía Federal Argentina (PFA).

Presidencia

El presidente Javier Milei participó este jueves en el acto conmemorativo por el Día del Policía Federal Caído en Cumplimiento del Deber en el Monumento a los Caídos de la Policía Federal Argentina (PFA), ubicado en Avenida Figueroa Alcorta y Monroe, en el barrio porteño de Belgrano.

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Acompañaron al mandatario el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el de Salud, Mario Lugones; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Tras una media hora, luego de que hablaran varios funcionarios políticos, policiales y eclesiásticos, el Presidente se retiró sin dar un discurso. Se trató del primer acto público de Santilli como jefe de Gabinete.

Alejandra Monteoliva: "Honrar a nuestros caídos también significa acompañar a quienes continúan llevando adelante ese legado"

"Hoy se recuerda a quienes dieron la vida en cumplimiento del deber; aquellos hombres y mujeres que asumieron el riesgo más alto que puede existir una vocación de servicio y es entregar la propia vida para proteger a los demás. Esta fecha representa el compromiso de mantener viva la memoria de todos los policías federales caídos en servicio. Recordamos a cada hombre y a cada mujer que a lo largo de la historia de esta fuerza honraron su juramento hasta las últimas consecuencias", expresó la ministra de Seguridad.

"Extendemos ese reconocimiento a sus familias, a sus camaradas y a todos los seres queridos que también cargan con la ausencia y mantienen viva su memoria. Este año, además, ese recuerdo tiene dos nombres muy presentes. El agente Matías Zeballos, de la División Talleres, y el cabo Rodolfo Armando Manfredi de la División Unidad de Despliegue Móvil, quien perdió la vida hace tan solo un par de semanas en el marco del Plan Bandera. Sabemos que detrás de cada uniforme hay una familia que acompaña a cada guardia, cada procedimiento, cada traslado, cada ausencia y cada riesgo", agregó.

"Por eso, honrar a nuestros caídos también significa acompañar a quienes continúan llevando adelante ese legado. Es un reconocimiento que no debe limitarse a un acto o a una fecha del calendario. Debe ser un compromiso permanente de toda la institución y del Estado con quienes dieron todo por la seguridad de los argentinos", planteó Monteoliva.

Por qué se conmemora el Día del Policía Federal Caído en Cumplimiento del Deber el 2 de julio

El Día del Policía Federal Caído en Cumplimiento del Deber se estableció en recuerdo del atentado ocurrido en esa fecha de 1976, cuando una explosión en el comedor de la Coordinación Federal de la Policía Federal Argentina provocó la muerte de 23 efectivos.

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