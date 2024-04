Yacobitti alertó que los hospitales de la UBA "van a tener que dejar de atender a pacientes nuevos"

“La situación es angustiante. Lo que genera es frustración porque, que no valoremos lo que hacemos bien y no prioricemos la inversión en la universidad pública con los resultados que nos vienen dando hasta ahora. No se trata solo de un ajuste, sino de una decisión política y la inversión en las universidades públicas no es estratégica para el Gobierno”, señaló el vicerrector.