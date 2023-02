Wado de Pedro se reunió con Estela de Carlotto de cara al acto del 24 de Marzo

El encuentro tuvo lugar en el marco de los rumores que surgieron de una posible marcha para esa fecha en contra de la "proscripción" a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Al respecto, De Carlotto expresó en diálogo con Radio Rivadavia: "La fecha del 24 marzo es única y no es bueno mezclar las dos inquietudes, que son buenas, pero el 24 de marzo es para recordar lo que pasó, para no olvidar y que no se repita".

En tanto, en una entrevista con FM La Patriada, la titular de Abuelas expresó: "El 24, Cristina no va a hacer esta manifestación porque es exclusivamente la recordación de un golpe de Estado y la desaparición de 30.000 personas, más 500 bebés nacidos en cautiverio y ese día es de Memoria, Verdad y Justicia".