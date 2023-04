Wado de Pedro: "A Cristina la quieren presa o muerta"

Durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, De Pedro marcó la revelación que hubo en la causa que tiene la jueza María Eugenia Capuchetti: "Cuando avanzó la investigación, el Poder Judicial fue tirando de la piola y apareció Caputo financiando, apareció una básica de Cambiemos que se convirtió en una pseudo carpintería. El Poder Judicial cooptado, como hicieron siempre".

En la misma línea, Wado aprovechó para apuntar contra el expresidente por la manipulación de la Justicia: "Mauricio Macri es el de contrabando. Es uno de los casos por los que se descalzó a una Corte Suprema entera. La intromisión, la ambición, el fetiche por controlar el Poder Judicial tiene que ver con los actos ilegales que hacen. Llegan al Gobierno y saquean a la Patria, los recursos".

Wado de Pedro confirmó que el Frente de Todos tendrá PASO con dos listas

El ministro del Interior, 'Wado' De Pedro, consideró que "hay una utilización del miedo como disciplinador", en referencia al aprovechamiento de la oposición y algunos medios de comunicación del asesinato del colectivero de la línea 620 Daniel Barrientos en La Matanza.

"La utilización de eso me parece que no suma. Hay una utilización del miedo como disciplinador, como una herramienta de manipulación social. Creo que fue algo histórico. En Argentina ya se utilizó y ya tuvo sus consecuencias. Tuvimos a Patti, a Rico, a Ruckauf, a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, y no resolvió nada", señaló De Pedro, en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno.