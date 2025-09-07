7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Votó Jorge Taiana: "Esta elección va a ser un anticipo de cómo está el ambiente"

El excanciller y exministro de Defensa, Jorge Taiana, que encabeza la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, emitió su sufragio y pronosticó que los comicios serán importantes de cara a octubre.

Por

Jorge Taiana destacó el peso de la provincia de Buenos Aires en el mapa electoral nacional.

C5N

El excanciller y exministro de Defensa, Jorge Taiana, que encabeza la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, emitió su sufragio en Vicente López en las elecciones bonaerenses de este domingo, y pronosticó que el resultado "va a repercutir en los comicios de diputados nacionales de octubre pero también va a tener influencia en el conjunto del país, porque va a ser un anticipo de cómo está el ambiente".

Tralalero Tralala y la estrella del Conicet sorprendieron durante las Elecciones 2025.
Te puede interesar:

Brainrot y la estrella del Conicet, los inesperados protagonistas de las elecciones bonaerenses

"Hay esperanza de construir una Argentina distinta, mejor, con más justicia y mayor trabajo. Lo que estamos viendo es una reducción del trabajo y de la calidad del ingreso muy grande", expresó en diálogo con los medios de comunicación tras emitir su sufragio.

"Creo en que nadie se salva solo, como decía el papa Francisco. La frase es mucho más profunda de lo que se ha considerado", subrayó

"El resultado va a repercutir, la provincia de Buenos Aires es el 37% del padrón nacional, el 38% del PBI nacional. El estado de cómo se exprese la provincia muestra mucho, tiene un peso y una fuerza que no se puede ignorar. Sin dudas va a repercutir en diputados nacionales de octubre, pero también va a tener influencia en el conjunto del país, porque va a ser un anticipo de cómo está el ambiente", concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JorgeTaiana/status/1964738396464771120&partner=&hide_thread=false

Se cayó el sitio oficial para chequear el padrón electoral bonaerense: la alternativa para saber dónde votar

La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires comenzó con problemas durante toda la mañaña, ya que el sitio oficial para chequear el padrón electoral bonaerense se cayó durante varias horas debido al exceso de consultas por parte de la gente que intentó ingresar para saber su mesa y escuela de votación.

Se trata de una jornada clave para el Gobierno nacional que se juega una carta política más que importante en el la provincia que reune el 37% del padrón. 14.376.592 bonaerenses acuden este domingo a las urnas en unas elecciones con las que se renovarán 46 bancas de diputados y 23 de senadores en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

Durante varias horas, los bonaerenses ingresaron intentar al sitio oficial de la Junta Electoral el cual figura caído y pasado el mediodía comenzó, por momentos, a restablecerse aunque su buen funcionamiento es variado.

Ante los problemas de funcionamiento en la web oficial, hay un sitio alternativo (www.dondevotopba.com) el cual los bonaerenses pueden ingresar para consultar su mesa y centro de votación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Homenajearon a Pablo Grillo en la escuela donde debería haber votado.

Realizaron un homenaje a Pablo Grillo en la escuela de Remedios de Escalada donde debía votar

play

Massa insistió con la participación: "El ejercicio del voto es la mejor herramienta que tenemos"

El fiscal fue visto por un votante que ingresó al cuarto oscuro 

Elecciones legislativas en la Provincia: detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas

play

Votó Juan Grabois: "Tengo muy buenas expectativas"

El Ministerio de Educación bonaerense confirmó si habrá clases el lunes.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: ¿hay clases el lunes 8 de septiembre?

play

Bondarenko: "Si la Justicia determina que algún funcionario se equivocó de camino, lo tendrá que pagar"

Rating Cero

Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Wanda Nara sorprendió a Maxi López con su controversial promesa.

La controversial promesa de Wanda Nara a Maxi López: "Si ganas MasterChef..."

Marvel ya sufrió la filtración de varias fotos del set de Avengers: Doomsday.

Estrella de Marvel adelantó la trama de Avengers Doomsday: "Les va a derretir el cerebro"

Wanda Nara y Mauro Icardi llegaron a un acuerdo para la división de bienes.

Se reveló la división de bienes de Wanda Nara y Mauro Icardi: es una cifra multimillonaria

Si bien mantiene su perfil bajo, Antonella Roccuzzo se ha transformado a lo largo de los años en una figura de la moda y redes.

La impresionante transformación de Antonela Roccuzzo: su antes y después

últimas noticias

play
Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

Hace 13 minutos
La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Hace 13 minutos
Descubre los signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Astrología viral: signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Hace 14 minutos
La cultura digital sigue modificando el lenguaje, incorporando constantemente nuevos términos al diccionario.

Cuál es el significado de Skibidi, la palabra que ya está en el diccionario

Hace 15 minutos

Los 5 trucos claves para mejorar la señal del WiFi

Hace 16 minutos