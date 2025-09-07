Votó Jorge Taiana: "Esta elección va a ser un anticipo de cómo está el ambiente"

El excanciller y exministro de Defensa, Jorge Taiana, que encabeza la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, emitió su sufragio en Vicente López en las elecciones bonaerenses de este domingo, y pronosticó que el resultado "va a repercutir en los comicios de diputados nacionales de octubre pero también va a tener influencia en el conjunto del país, porque va a ser un anticipo de cómo está el ambiente".
"Hay esperanza de construir una Argentina distinta, mejor, con más justicia y mayor trabajo. Lo que estamos viendo es una reducción del trabajo y de la calidad del ingreso muy grande", expresó en diálogo con los medios de comunicación tras emitir su sufragio.
"Creo en que nadie se salva solo, como decía el papa Francisco. La frase es mucho más profunda de lo que se ha considerado", subrayó
"El resultado va a repercutir, la provincia de Buenos Aires es el 37% del padrón nacional, el 38% del PBI nacional. El estado de cómo se exprese la provincia muestra mucho, tiene un peso y una fuerza que no se puede ignorar. Sin dudas va a repercutir en diputados nacionales de octubre, pero también va a tener influencia en el conjunto del país, porque va a ser un anticipo de cómo está el ambiente", concluyó.
Se cayó el sitio oficial para chequear el padrón electoral bonaerense: la alternativa para saber dónde votar
La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires comenzó con problemas durante toda la mañaña, ya que el sitio oficial para chequear el padrón electoral bonaerense se cayó durante varias horas debido al exceso de consultas por parte de la gente que intentó ingresar para saber su mesa y escuela de votación.
Se trata de una jornada clave para el Gobierno nacional que se juega una carta política más que importante en el la provincia que reune el 37% del padrón. 14.376.592 bonaerenses acuden este domingo a las urnas en unas elecciones con las que se renovarán 46 bancas de diputados y 23 de senadores en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
Durante varias horas, los bonaerenses ingresaron intentar al sitio oficial de la Junta Electoral el cual figura caído y pasado el mediodía comenzó, por momentos, a restablecerse aunque su buen funcionamiento es variado.
Ante los problemas de funcionamiento en la web oficial, hay un sitio alternativo (www.dondevotopba.com) el cual los bonaerenses pueden ingresar para consultar su mesa y centro de votación.