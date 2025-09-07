Votó Jorge Taiana: "Esta elección va a ser un anticipo de cómo está el ambiente" El excanciller y exministro de Defensa, Jorge Taiana, que encabeza la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, emitió su sufragio y pronosticó que los comicios serán importantes de cara a octubre. Por







Jorge Taiana destacó el peso de la provincia de Buenos Aires en el mapa electoral nacional. C5N

El excanciller y exministro de Defensa, Jorge Taiana, que encabeza la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, emitió su sufragio en Vicente López en las elecciones bonaerenses de este domingo, y pronosticó que el resultado "va a repercutir en los comicios de diputados nacionales de octubre pero también va a tener influencia en el conjunto del país, porque va a ser un anticipo de cómo está el ambiente".

"Hay esperanza de construir una Argentina distinta, mejor, con más justicia y mayor trabajo. Lo que estamos viendo es una reducción del trabajo y de la calidad del ingreso muy grande", expresó en diálogo con los medios de comunicación tras emitir su sufragio.

"Creo en que nadie se salva solo, como decía el papa Francisco. La frase es mucho más profunda de lo que se ha considerado", subrayó

"El resultado va a repercutir, la provincia de Buenos Aires es el 37% del padrón nacional, el 38% del PBI nacional. El estado de cómo se exprese la provincia muestra mucho, tiene un peso y una fuerza que no se puede ignorar. Sin dudas va a repercutir en diputados nacionales de octubre, pero también va a tener influencia en el conjunto del país, porque va a ser un anticipo de cómo está el ambiente", concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JorgeTaiana/status/1964738396464771120&partner=&hide_thread=false En un lindo día de sol ya emití mi voto. Gracias a todos aquellos que están garantizando elecciones tranquilas donde podemos expresar la voluntad popular. pic.twitter.com/CGBMQvb1TD — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) September 7, 2025