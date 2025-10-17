La advertencia de Javier Milei en clave eleccionaria: "No vuelvan a comerse la curva" El Presidente retuiteó un mensaje de un economista libertario en el que mencionaba un supuesto "último golpe de campaña sucia" de cara al 26 de octubre. Por







Javier Milei envió un mensaje a los votantes de cara al 26 de octubre.

El presidente Javier Milei envió un mensaje a los votantes de cara a las elecciones del 26 de octubre en el que advirtió que "no vuelvan a comerse la curva", tras la derrota sufrida en los comicios bonaerenses, en los que La Libertad Avanza fue derrotado por más de 13 puntos por Fuerza Patria.

Tras retuitear un mensaje del economista libertario Agustín Etchebarne, el el que sostenía que "se viene el último golpe de campaña sucia", el mandatario advirtió: "TOMAR NOTA. No vuelvan a comerse la curva. Fin.".

"Imagino que se viene el último golpe de campaña sucia. No tienen propuestas , solo pueden ensuciar la cancha. Falta ver que se traen? Otros audios no auditados? No lo sé, Lo que sí sé, es que tenemos una tremenda oportunidad de salir de la crisis, solo basta con reafirmar el compromiso con LLA + PRO", había expresado Etchebarne.