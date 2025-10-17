17 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La advertencia de Javier Milei en clave eleccionaria: "No vuelvan a comerse la curva"

El Presidente retuiteó un mensaje de un economista libertario en el que mencionaba un supuesto "último golpe de campaña sucia" de cara al 26 de octubre.

Por
Javier Milei envió un mensaje a los votantes de cara al 26 de octubre. 

Javier Milei envió un mensaje a los votantes de cara al 26 de octubre. 

El presidente Javier Milei envió un mensaje a los votantes de cara a las elecciones del 26 de octubre en el que advirtió que "no vuelvan a comerse la curva", tras la derrota sufrida en los comicios bonaerenses, en los que La Libertad Avanza fue derrotado por más de 13 puntos por Fuerza Patria.

Te puede interesar:

Kicillof, en el Día de la Lealtad peronista: "Están en peligro las banderas de la independencia económica y de la soberanía política"

Tras retuitear un mensaje del economista libertario Agustín Etchebarne, el el que sostenía que "se viene el último golpe de campaña sucia", el mandatario advirtió: "TOMAR NOTA. No vuelvan a comerse la curva. Fin.".

"Imagino que se viene el último golpe de campaña sucia. No tienen propuestas , solo pueden ensuciar la cancha. Falta ver que se traen? Otros audios no auditados? No lo sé, Lo que sí sé, es que tenemos una tremenda oportunidad de salir de la crisis, solo basta con reafirmar el compromiso con LLA + PRO", había expresado Etchebarne.

NOTICIA EN DESARROLLO.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lamelas junto a Javier Milei.

El embajador de EEUU en Argentina anticipó "grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica"

La Lof mapuche reivindica las tierras como ancestrales.

El Gobierno declaró como terrorista a la comunidad mapuche de Rafael Nahuel

Los puentes fueron instalados por el Ejército.

El Gobierno le exigió a Bahía Blanca el pago de $17 millones por cada puente de emergencia colocado tras el temporal

Milei se puso al frente de la campaña tras el narcoescándalo.

Milei vuelve este viernes a la campaña en Tres de Febrero y cerrará el próximo jueves en Rosario

El ministro de Economía anunció superávit fiscal primario.

El Gobierno informó que en septiembre el superávit primario fue de casi $700.000 millones

Javier Milei junto a José Luis Espert.

Milei volvió a defender a Espert: "No creo que tenga vínculos narco"

Rating Cero

Eugenia y el Peque se casaron por civil este jueves.

Quién es Eugenia De Martino, la modelo que se casó con Diego Schwartzman

Joaquín Furriel protagoniza esta impactante película.
play

Está en Netflix, es una película de suspenso profundo y volvió a ser un éxito

Charlie Kelmeckis es un joven tímido y reservado que enfrenta su primer año de secundaria.
play

La película que está en Netflix, la protagoniza Emma Watson y te emociona una y otra vez

Marvel demuestra que la coexistencia de diferentes estilos y perspectivas dentro de un mismo universo narrativo permite que cada franquicia conserve su identidad, mientras contribuye a una visión compartida. 

Marvel reveló que Spiderman y Daredevil compartirán más historias en el futuro

Fiesta de disfraces San Nicolás 2025, con grilla confirmada.

Fiesta de Disfraces San Nicolás 2025: se confirmó el line up, con artistas de primer nivel

Nico Vázquez desmintió el rumor de paternidad.

Nico Vázquez rompió el silencio sobre los rumores de paternidad con Dai Fernández: "No puedo creerlo"

últimas noticias

Sturzenegger recriminó a empresarios la inacción para rediseñar nuevos contratos laborales.

La recriminación de Sturzenegger a los empresarios: "Les dimos la libertad y no hacen nada"

Hace menos de un minuto
Un espacio que combina gastronomía artesanal, ambientación exótica y noches musicales.

Cocina, música y arte bajo los Arcos del Rosedal

Hace 35 minutos
Colapinto va por un nuevo fin de semana en la F1.

Colapinto afronta la primera práctica libre y la clasificación a la Sprint en el GP de Estados Unidos

Hace 57 minutos
Eugenia y el Peque se casaron por civil este jueves.

Quién es Eugenia De Martino, la modelo que se casó con Diego Schwartzman

Hace 1 hora
Javier Milei envió un mensaje a los votantes de cara al 26 de octubre. 

La advertencia de Milei en clave eleccionaria: "No vuelvan a comerse la curva"

Hace 1 hora