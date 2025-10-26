26 de octubre de 2025 Inicio
Violento asalto en Neuquén al candidato de La Libertad Avanza Pablo Cervi, a horas de las elecciones

En la noche del sábado, el diputado nacional y postulante a senador denunció que fue víctima de un brutal intento de robo en el que fue golpeado y le gatillaron en la cabeza varias veces, aunque el arma no se disparó.

Pablo Cervi es diputado nacional y candidato a senador por La Libertad Avanza en Neuquén.

El diputado nacional y candidato a senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, denunció que fue víctima de un violento asalto durante la noche del sábado en la ciudad de Neuquén, a pocas horas de las elecciones legislativas.

La participación es uno de los datos clave de esta elección legislativa.
Elecciones legislativas 2025: hasta las 11 de la mañana votó el 17% del padrón

Durante el ataque, Cervi fue golpeado por los delincuentes y le gatillaron varias veces, aunque el arma no se disparó. Tanto él como su familia se encuentran fuera de peligro, aunque conmocionados por la violencia del suceso.

Desde su entorno denunciaron que, tras el asalto, intentaron comunicarse con la línea de emergencias 101, pero no obtuvieron respuesta y la policía tardó más de media hora en llegar al lugar.

"Neuquén zona liberada. El 101 no funciona", escribió el diputado en su cuenta de X. "Pablo Cervi fue brutalmente atacado. Está fuera de peligro. En estos momentos estamos con la Policía Federal. Le gatillaron al menos dos veces. Gracias a Dios está fuera de peligro. Oramos por su vida y su familia", escribió en la misma red social Nadia Judith Márquez, su compañera de lista para el Senado.

