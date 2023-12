Video: la primera imagen de Javier Milei en el sillón de Rivadavia

Junto al video también escribió "¡Soy presidente!", en lo que fue otra aparición en las redes sociales debido a que además, cuando se aguardaba por su jura, reposteó una publicación en la red social X con el mensaje "llegó el día" y el hashtag #MileiPresidente.

Milei: "No venimos a perseguir a nadie ni a saldar viejas vendettas"

El presidente Javier Milei aseguró en su primer discurso tras asumir el poder que "no venimos a perseguir a nadie ni a saldar viejas vendettas". Desde las escalinatas del Congreso de La Nación, remarcó que su proyecto político "no es un proyecto de pago de deudas" sino "un proyecto de país".

"No venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendettas ni a discutir espacios de poder. Nuestro proyecto no es un proyecto de pago de deudas, nuestro proyecto es un proyecto de país. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos", pronunció Milei ante la ciudadanía presente en la Plaza de los dos Congresos.

Luego le expresó "a todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales" que "quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos". "No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, lo único que importa es hacia dónde quieren ir", agregó.