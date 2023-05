Video: el picante ida y vuelta entre Cristina Kirchner y Martín Lousteau en el Senado

Al momento que se disponía el ingreso de los legisladores oficialistas y opositores, Lousteau advierte sobre la falta de quórum en el recinto. Ante este cuestionamiento, Cristina le responde que "ya debería haber aprendido que no hace falta quórum para la sesión del día de hoy, gracias".

Ante esto, el legislador radical le respondió "deberían haber aprendido de economía, también". A lo que la vicepresidenta, con una irónica sonrisa, redobla sus dichos con la afirmación de "me enseñaste vos con la 125".

El entredicho toma información del año 2008 cuando Lousteau era ministro de Economía durante su presidencia y fue quien firmó el esquema de retenciones que generó el gran enfrentamiento entre el gobierno nacional y las patronales agropecuarias.

Minutos después, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, compartió en su cuenta de twiter un video sobre lo ocurrido bajo las palabras “momentos” y un emoji de corazón.

Agustín Rossi en el Senado: "La Justicia está entre las peores instituciones que funcionan en la Argentina"

El funcionario responde las preguntas de los legisladores oficialistas y opositores. Es su segunda presentación en el Congreso, luego de presentarse en la Cámara de Diputados el pasado 29 de marzo, en una sesión que duró casi ocho horas.

En su discurso, Rossi se refirió de manera indirecta al fallo de la Corte Suprema y afirmó que "la Justicia está entre las peores instituciones que funcionan en la Argentina". El funcionario destacó que a lo largo de estos 40 años de democracia "cada vez que quisimos interpelar a la Justicia, fracasamos".

"Tener una Justicia que en cualquier encuesta que se haga es de los menores niveles de credibilidad no es bueno para la democracia. Es un poder que no funciona. El Consejo de la Magistratura no ha mejorado el funcionamiento del Poder Judicial", sostuvo.

En ese sentido, denunció la formación de un "partido judicial" que inició "una campaña de persecución a gran parte de los dirigentes que fuimos protagonistas del gobierno entre 2003 y 2015", y que según Rossi se concentró en la figura de Cristina Kirchner.