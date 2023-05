Agustín Rossi en el Senado, en vivo: "La Justicia está entre las peores instituciones que funcionan en la Argentina"

"Tener una Justicia que en cualquier encuesta que se haga es de los menores niveles de credibilidad no es bueno para la democracia. Es un poder que no funciona. El Consejo de la Magistratura no ha mejorado el funcionamiento del Poder Judicial", sostuvo.

En ese sentido, denunció la formación de un "partido judicial" que inició "una campaña de persecución a gran parte de los dirigentes que fuimos protagonistas del gobierno entre 2003 y 2015", y que según Rossi se concentró en la figura de Cristina Kirchner.

"El fallo contra Cristina en la causa Vialidad es proscriptivo. Nadie nos puede asegurar que lo que hicieron con las elecciones de Tucumán y San Juan no lo hubiesen hecho en el caso potencial de que Cristina hubiera sido candidata, y que suceda en Argentina lo mismo que sucedió con Lula", aseguró.

"El partido judicial siempre defiende a los sectores corporativos. Hay un suprapoder o poder paralelo que no tiene legitimidad democrática, pero condiciona la vida democrática de los argentinos. Si no se desarma este poder es imposible gobernar la Argentina, porque te gobiernan ellos", concluyó el jefe de gabinete.

El martes, Rossi envió por escrito las respuestas a las 629 preguntas que le enviaron los legisladores para el informe 136 de Jefatura de Gabinete, desde que se creó ese cargo por la reforma Constitucional de 1994.

La mayoría de las preguntas, que están vinculadas a cuestiones como subsidios al transporte y a la energía, planes sociales, seguridad, vacunas y transferencias de fondos a las provincias, fueron hechas por 28 de los 33 representantes de Juntos por el Cambio.

El resto de los requerimientos fueron hechos por seis senadores del Frente de Todos, una aliada del oficialismo y una legisladora del flamante bloque de Unidad Federal.

La presentación de Rossi es la segunda ante el Congreso, luego de contestar las consultas de los diputados el 29 de marzo. De acuerdo con las normas, el jefe de Gabinete debe brindar un informe de gestión mensual al Poder Legislativo, alternando un mes en cada Cámara.

Las principales definiciones de Agustín Rossi en el Senado

"En el último trimestre del año pasado, la desocupación fue del 6,3%. La generación de trabajo ha sido potenciada durante estos tres años y medio de gestión".

"El año 2022 fue récord con u$s80.000 millones en exportaciones".

"El Gasoducto Néstor Kirchner va a estar en funcionamiento a partir del 20 de junio. Además YPF empieza a exportar nuevamente petróleo a Chile desde el año 2006".

"Hemos intervenido en más de 3.000 km de vías férreas que nos han permitido mejorar nuestra capacidad logística, transportando 80.000 millones de toneladas el año pasado".

"Vuelven a surgir en la Argentina algunos discursos que empiezan a tratar de estigmatizar el rol del Estado y a tratar de describir que lo mejor que pudiese pasar es que todo estuviese en manos privadas, cosa que ha fracasado históricamente en nuestro país".

Noticia en desarrollo.-