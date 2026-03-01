La chicana de Javier Milei a la oposición: "Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos" En pleno discurso y con un recinto con poco legisladores de la oposición, el mandatario ironizó y lanzó un fuerte mensaje hacia los referentes del peronismo presentes en el hemiciclo: "Son delincuentes", expresó. Por + Seguir en







El mandatario se acordó de la oposición en pleno discurso.

El presidente Javier Milei brindó su discurso de la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso con una fuerte mensaje contra la oposición y, en medio de un recinto con muchas ausencias, utilizó la chicana como argumento para cruzar a los legisladores presentes: “Ustedes pueden aplaudir también porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”, comenzó.

En un discurso que mezcló lectura con reacciones contra la oposición, el mandatario no ocultó su enojo con parte del bloque opositor y desató su furia en pleno recinto: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos en bolsillos ajenos”, expresó.

La chicana de Milei a la oposición en la #AperturaDeSesiones: "Soy presidente de ustedes aunque no les guste".



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/zQs1SUyJG1 — C5N (@C5N) March 2, 2026 Además, añadió: “Sí, sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos. Saben que los audios son falsos. Saben que él declaró y se ha dicho que era mentira. Pero sigan así ustedes mintiendo. Sigan mintiendo la gente con situaciones que no tienen. Además, los crudos, vamos, sigan mintiendo. Manga de ladrones, manga de chorros".

Con referentes como Florencia Carignano (Unión por la Patria) y Juan Grabois (Unión por la Patria), los legisladores le reclamaron al mandatario el escándalo de corrupción de ANDIS y el líder libertario explotó: "¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir preso por lo que hizo con vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”, siguió, en referencia a Cristina Kirchner.

