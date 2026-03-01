La chicana de Javier Milei a la oposición: "Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos"

El presidente Javier Milei brindó su discurso de la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso con una fuerte mensaje contra la oposición y, en medio de un recinto con muchas ausencias, utilizó la chicana como argumento para cruzar a los legisladores presentes: “Ustedes pueden aplaudir también porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”, comenzó.
En un discurso que mezcló lectura con reacciones contra la oposición, el mandatario no ocultó su enojo con parte del bloque opositor y desató su furia en pleno recinto: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos en bolsillos ajenos”, expresó.
Además, añadió: “Sí, sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos. Saben que los audios son falsos. Saben que él declaró y se ha dicho que era mentira. Pero sigan así ustedes mintiendo. Sigan mintiendo la gente con situaciones que no tienen. Además, los crudos, vamos, sigan mintiendo. Manga de ladrones, manga de chorros".
Con referentes como Florencia Carignano (Unión por la Patria) y Juan Grabois (Unión por la Patria), los legisladores le reclamaron al mandatario el escándalo de corrupción de ANDIS y el líder libertario explotó: "¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir preso por lo que hizo con vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”, siguió, en referencia a Cristina Kirchner.
El presidente Javier Milei acudió al Congreso para pronunciar su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, dando inicio al período de sesiones ordinarias. El mensaje, transmitido en cadena nacional, buscó reafirmar el rumbo de su gestión y anticipar las reformas que pretende impulsar.
Tal como marca el protocolo de la Asamblea Legislativa, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, recibió al presidente Javier Milei en su ingreso al Congreso, donde el mandatario firmó los libros de honor de ambas Cámaras. En el trayecto saludó a ministros y funcionarios, aunque el intercambio con Villarruel fue distante, en contraste con la cordialidad que mostró hacia su equipo. Durante toda la ceremonia lo acompañaron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes se mantuvieron a su lado como parte del núcleo más cercano del jefe de Estado.
Fue el primer encuentro entre ambos tras meses de tensiones y diferencias políticas. Aun así, se mantuvo el protocolo: el presidente saludó, aunque con evidente frialdad, a quien fuera su compañera de fórmula. El gesto, breve y frío, contrastó con la cordialidad que mostró hacia otros funcionarios, dejando en claro que la relación entre ambos sigue marcada por la distancia.
