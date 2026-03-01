1 de marzo de 2026 Inicio
La chicana de Javier Milei a la oposición: "Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos"

En pleno discurso y con un recinto con poco legisladores de la oposición, el mandatario ironizó y lanzó un fuerte mensaje hacia los referentes del peronismo presentes en el hemiciclo: "Son delincuentes", expresó.

El mandatario se acordó de la oposición en pleno discurso.

La firma de Javier Milei en los libros de honor del Senado y de la Cámara de Diputados.
El mensaje de Javier Milei en los libros del Senado y de Diputados: "La moral como política de Estado"

En un discurso que mezcló lectura con reacciones contra la oposición, el mandatario no ocultó su enojo con parte del bloque opositor y desató su furia en pleno recinto: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos en bolsillos ajenos”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2028263326849839413&partner=&hide_thread=false

Además, añadió: “Sí, sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos. Saben que los audios son falsos. Saben que él declaró y se ha dicho que era mentira. Pero sigan así ustedes mintiendo. Sigan mintiendo la gente con situaciones que no tienen. Además, los crudos, vamos, sigan mintiendo. Manga de ladrones, manga de chorros".

Con referentes como Florencia Carignano (Unión por la Patria) y Juan Grabois (Unión por la Patria), los legisladores le reclamaron al mandatario el escándalo de corrupción de ANDIS y el líder libertario explotó: "¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir preso por lo que hizo con vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”, siguió, en referencia a Cristina Kirchner.

Video: así fue el saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel que la transmisión oficial no mostró

El presidente Javier Milei acudió al Congreso para pronunciar su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, dando inicio al período de sesiones ordinarias. El mensaje, transmitido en cadena nacional, buscó reafirmar el rumbo de su gestión y anticipar las reformas que pretende impulsar.

Tal como marca el protocolo de la Asamblea Legislativa, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, recibió al presidente Javier Milei en su ingreso al Congreso, donde el mandatario firmó los libros de honor de ambas Cámaras. En el trayecto saludó a ministros y funcionarios, aunque el intercambio con Villarruel fue distante, en contraste con la cordialidad que mostró hacia su equipo. Durante toda la ceremonia lo acompañaron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes se mantuvieron a su lado como parte del núcleo más cercano del jefe de Estado.

Fue el primer encuentro entre ambos tras meses de tensiones y diferencias políticas. Aun así, se mantuvo el protocolo: el presidente saludó, aunque con evidente frialdad, a quien fuera su compañera de fórmula. El gesto, breve y frío, contrastó con la cordialidad que mostró hacia otros funcionarios, dejando en claro que la relación entre ambos sigue marcada por la distancia.

Embed - C5N on Instagram: " ASÍ FUE EL SALUDO ENTRE JAVIER MILEI Y VILLARRUEL El primer mandatario llegó al Congreso para su discurso inaugural en la Asamblea Legislativa que da inicio a las sesiones ordinarias del Poder Legislativo. Así fue el saludo junto a Victoria Villarruel con quien no mostraron rispideces."
View this post on Instagram

