Video: así se vivió el tenso momento dentro de la cumbre del PRO que terminó con la fractura entre Macri y Bullrich

Ante esa situación, el expresidente mantuvo un tibio apoyo en la primera etapa de la gestión de La Libertad Avanza pero tras la aprobación de la Ley Bases comenzó a marcar sus diferencias. Así, primero se conoció un documento de la Fundación Pensar de Macri donde se compartió un duro informe contra el Gobierno marcando que los sueldos estaban por debajo de la inflación y la calle no estaba en orden.

Luego Macri publicó un tuit exigiendo al Gobierno la plata adeudada a la Ciudad por la coparticipación. "El caso de la deuda de la coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires es algo que el Gobierno tiene que cumplir. Sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", escribió el expresidente en su cuenta de X:

"El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos", agregó el exmandatario.

Desde el entorno del líder del PRO advierten que el plan de Milei es quedarse con la Ciudad en las elecciones del 2027 y por eso la está desfinanciando para que el gobierno de Jorge Macri incumpla sus responsabilidades.

La respuesta de Bullrich a las críticas de Macri no se hizo esperar: "Firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper. Es un contrato sólido e irrevocable. El debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo, es un debate de rumbo. No vamos a dar marcha atrás, decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora nos hundíamos", manifestó la ministra de Seguridad.

En ese marco, este jueves ocurrió un hecho que tensó la relación entre ambos. En la Asamblea Partidaria, el macrismo incumplió un acuerdo que tenía con Bullrich donde Macri iba a presidir el PRO y Bullrich la asamblea partidaria, ente que determina las alianzas del partido. Finalmente se decidió que el diputado Martín Yeza, quien responde a Macri, sea quien esté al frente de la asamblea provocando el enojo de la facción "bullrichista".