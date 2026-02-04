IR A
IR A

Qué fue de la vida de los actores de Prision Break: pasaron 20 años de su estreno

El paso del tiempo consolidó recorridos diversos en la industria audiovisual. El recuerdo de la ficción sigue presente en cada nuevo proyecto.

Estrenada en 2005

Estrenada en 2005, la serie logró consolidarse rápidamente como un éxito internacional.

Redes sociales
  • La serie que marcó a una generación cumple dos décadas desde su estreno y mantiene vigente el interés por sus protagonistas.
  • El elenco principal siguió caminos diversos en cine, televisión y otros proyectos creativos.
  • Algunos actores reforzaron su carrera en sagas y universos televisivos reconocidos.
  • El impacto cultural de la ficción sigue presente a través de reencuentros, nuevas producciones y la memoria de los fans.

A veinte años de su llegada a la pantalla, Prison Break continúa siendo una referencia ineludible dentro de la televisión de los 2000. La historia de Michael Scofield y su elaborado plan para salvar a su hermano no solo atrapó a millones de espectadores, sino que también impulsó la popularidad de un elenco que quedó grabado en la cultura popular.

Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo
Te puede interesar:

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

Estrenada en 2005, la serie logró consolidarse rápidamente como un éxito internacional gracias a su ritmo, giros constantes y personajes con fuerte peso dramático. A lo largo de cuatro temporadas y una película posterior, la producción mantuvo altos niveles de audiencia hasta su cierre en 2009, con un regreso especial en 2017 que puso de nuevo los focos de atención del público.

Con el paso del tiempo, los actores y actrices que dieron vida a los personajes más recordados continuaron desarrollando sus trayectorias, tanto en nuevos proyectos audiovisuales como en el plano personal.

Wentworth Miller

Wentworth Miller

Wentworth Miller fue el encargado de interpretar a Michael Scofield, el cerebro detrás del plan de fuga que sostuvo la trama. Luego del final de la serie, participó en producciones como Law & Order: Special Victims Unit y en distintas ficciones del universo DC, donde volvió a compartir pantalla con Dominic Purcell. Además, amplió su perfil creativo al incursionar como guionista, con trabajos en películas como Stoker y The Disappointments Room.

Por otro lado, en 2021, anunció que ya no interpretará personajes heterosexuales, lo que efectivamente cerró la puerta a volver a ser Michael Scofield. Además, en 2021 compartió públicamente su diagnóstico de autismo en la edad adulta, un tema que tuvo una fuerte repercusión en redes y le dio un nuevo enfoque a su activismo por la salud mental.

Dominic Purcell

Dominic Purcell

Dominic Purcell dio vida a Lincoln Burrows, un personaje clave por su fortaleza y lealtad. Luego de Prison Break, consolidó su presencia en televisión al sumarse al universo DC como Mick Rory, con apariciones en The Flash, DC’s Legends of Tomorrow, Arrow y Supergirl. Su filmografía incluye títulos como Killer Elite, Asalto a Wall Street y Casino en Ischia, además de un próximo proyecto junto a Miller.

Amaury Nolasco

Amaury Nolasco

Amaury Nolasco interpretó a Fernando Sucre, uno de los aliados más cercanos de Scofield dentro de la prisión. El papel le permitió alcanzar notoriedad internacional y abrirle puertas en cine y televisión. Durante y después de la serie, participó en películas como Transformers y Street Kings, y en ficciones televisivas como Deception, Hightown y Land of Women. Su carrera se mantuvo activa con apariciones en distintos géneros y producciones.

Peter Stormare

Peter Stormare

Peter Stormare encarnó a John Abruzzi, uno de los personajes más intimidantes de la primera etapa de la historia. Con una trayectoria previa sólida, continuó sumando trabajos en series como The Blacklist, Arrow y Longmire, además de películas como John Wick: Capítulo 2 y Until Dawn. También desarrolló una destacada labor como actor de voz en videojuegos de gran alcance.

Wade Williams

Wade Williams se puso en la piel de Brad Bellick, el oficial penitenciario con una evolución marcada a lo largo de la serie. Antes y después de Prison Break, trabajó en producciones reconocidas como Erin Brockovich, Ali y The Dark Knight Rises. Además, participó en series como Revenge, Mercy Street y Cowboy Bebop, afianzando su carrera televisión y cine.

Sarah Wayne Callies

Sarah Wayne Callies

Sarah Wayne Callies interpretó a la doctora Sara Tancredi, uno de los personajes centrales en el desarrollo emocional de la trama. Luego del éxito de la serie, protagonizó The Walking Dead y formó parte de producciones como Colony, Letterkenny y The Company You Keep. En cine, sumó títulos como Into the Storm y The Other Side of the Door. Actualmente, conduce un pódcast dedicado a repasar Prison Break junto a Paul Adelstein, manteniendo vivo el vínculo con los seguidores de la ficción.

Paul Adelstein

Paul Adelstein dio vida al agente federal Paul Kellerman, un personaje clave en las conspiraciones de la historia. Luego de su salida de la serie, se integró a producciones como Sin cita previa, Grey’s Anatomy y Scandal. También participó en comedias y dramas en televisión, y tiene previsto protagonizar Crime 101, con estreno estimado para 2026. Paralelamente, desarrolla su faceta musical como cantante y guitarrista de una banda.

Robert Knepper

Robert Knepper interpretó a Theodore “T-Bag” Bagwell, uno de los villanos más recordados de Prison Break. Luego del éxito de la serie, formó parte de ficciones como Heroes, iZombie, Cult y Twin Peaks. En cine, participó en Transporter 3, Jack Reacher: Nunca regreses y las dos entregas de Los Juegos del Hambre: Sinsajo. Su trabajo consolidó una imagen reconocible dentro del género dramático.

Rockmond Dunbar

Rockmond Dunbar encarnó a C-Note Franklin, un recluso que se sumó al plan de fuga. Luego de su participación en esta serie, tuvo roles destacados en Sons of Anarchy, The Mentalist y 9-1-1, la cual abandonó en 2021. También participó en películas como City of Lies y A Taste of Romance, manteniendo una presencia constante en la industria.

William Fichtner

William Fichtner interpretó al agente Alex Mahone, uno de los personajes más complejos de las últimas temporadas. Antes y después de la serie, desarrolló una extensa carrera en cine y televisión, con títulos como Armageddon, The Dark Knight, Entourage, Mom e Independence Day: Contraataque.

Noticias relacionadas

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

últimas noticias

El colectivero abandonó el volante y se trenzó a golpes con un pasajero.

Video: echaron a un colectivero que soltó el volante y pasó en rojo para pelearse con un pasajero

Hace 33 minutos
play
El pasacalles que Luciano Castro pagó para Griselda Siciliani.

Cuánto pagó Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani y quién lo diseñó

Hace 51 minutos
La diva mantuvo diálogo con el presidente Milei tras su entrevista a Fátima Florez.

Milei llamó a Moria Casán después de la entrevista a Fátima Florez: ¿qué le dijo?

Hace 59 minutos
play

Tensión en el Congreso: la Policía reprime a jubilados en la vereda y detiene manifestantes

Hace 1 hora
La principal heredera es  la mujer que acompañó a Epstein en su etapa final.

Difundieron la lista de herederos de Jeffrey Epstein: quién fue la principal beneficiaria de los u$s600 millones

Hace 1 hora