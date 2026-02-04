Qué fue de la vida de los actores de Prision Break: pasaron 20 años de su estreno

El paso del tiempo consolidó recorridos diversos en la industria audiovisual. El recuerdo de la ficción sigue presente en cada nuevo proyecto.

A veinte años de su llegada a la pantalla , Prison Break continúa siendo una referencia ineludible dentro de la televisión de los 2000. La historia de Michael Scofield y su elaborado plan para salvar a su hermano no solo atrapó a millones de espectadores, sino que también impulsó la popularidad de un elenco que quedó grabado en la cultura popular.

Estrenada en 2005, la serie logró consolidarse rápidamente como un éxito internacional gracias a su ritmo, giros constantes y personajes con fuerte peso dramático. A lo largo de cuatro temporadas y una película posterior, la producción mantuvo altos niveles de audiencia hasta su cierre en 2009, con un regreso especial en 2017 que puso de nuevo los focos de atención del público.

Con el paso del tiempo, los actores y actrices que dieron vida a los personajes más recordados continuaron desarrollando sus trayectorias, tanto en nuevos proyectos audiovisuales como en el plano personal.

Wentworth Miller fue el encargado de interpretar a Michael Scofield, el cerebro detrás del plan de fuga que sostuvo la trama. Luego del final de la serie, participó en producciones como Law & Order: Special Victims Unit y en distintas ficciones del universo DC, donde volvió a compartir pantalla con Dominic Purcell. Además, amplió su perfil creativo al incursionar como guionista, con trabajos en películas como Stoker y The Disappointments Room.

Por otro lado, en 2021, anunció que ya no interpretará personajes heterosexuales, lo que efectivamente cerró la puerta a volver a ser Michael Scofield. Además, en 2021 compartió públicamente su diagnóstico de autismo en la edad adulta, un tema que tuvo una fuerte repercusión en redes y le dio un nuevo enfoque a su activismo por la salud mental.

Dominic Purcell dio vida a Lincoln Burrows, un personaje clave por su fortaleza y lealtad. Luego de Prison Break, consolidó su presencia en televisión al sumarse al universo DC como Mick Rory, con apariciones en The Flash, DC’s Legends of Tomorrow, Arrow y Supergirl. Su filmografía incluye títulos como Killer Elite, Asalto a Wall Street y Casino en Ischia, además de un próximo proyecto junto a Miller.

Amaury Nolasco interpretó a Fernando Sucre, uno de los aliados más cercanos de Scofield dentro de la prisión. El papel le permitió alcanzar notoriedad internacional y abrirle puertas en cine y televisión. Durante y después de la serie, participó en películas como Transformers y Street Kings, y en ficciones televisivas como Deception, Hightown y Land of Women. Su carrera se mantuvo activa con apariciones en distintos géneros y producciones.

Peter Stormare encarnó a John Abruzzi, uno de los personajes más intimidantes de la primera etapa de la historia. Con una trayectoria previa sólida, continuó sumando trabajos en series como The Blacklist, Arrow y Longmire, además de películas como John Wick: Capítulo 2 y Until Dawn. También desarrolló una destacada labor como actor de voz en videojuegos de gran alcance.

Wade Williams se puso en la piel de Brad Bellick, el oficial penitenciario con una evolución marcada a lo largo de la serie. Antes y después de Prison Break, trabajó en producciones reconocidas como Erin Brockovich, Ali y The Dark Knight Rises. Además, participó en series como Revenge, Mercy Street y Cowboy Bebop, afianzando su carrera televisión y cine.

Sarah Wayne Callies interpretó a la doctora Sara Tancredi, uno de los personajes centrales en el desarrollo emocional de la trama. Luego del éxito de la serie, protagonizó The Walking Dead y formó parte de producciones como Colony, Letterkenny y The Company You Keep. En cine, sumó títulos como Into the Storm y The Other Side of the Door. Actualmente, conduce un pódcast dedicado a repasar Prison Break junto a Paul Adelstein, manteniendo vivo el vínculo con los seguidores de la ficción.

Paul Adelstein dio vida al agente federal Paul Kellerman, un personaje clave en las conspiraciones de la historia. Luego de su salida de la serie, se integró a producciones como Sin cita previa, Grey’s Anatomy y Scandal. También participó en comedias y dramas en televisión, y tiene previsto protagonizar Crime 101, con estreno estimado para 2026. Paralelamente, desarrolla su faceta musical como cantante y guitarrista de una banda.

Robert Knepper interpretó a Theodore “T-Bag” Bagwell, uno de los villanos más recordados de Prison Break. Luego del éxito de la serie, formó parte de ficciones como Heroes, iZombie, Cult y Twin Peaks. En cine, participó en Transporter 3, Jack Reacher: Nunca regreses y las dos entregas de Los Juegos del Hambre: Sinsajo. Su trabajo consolidó una imagen reconocible dentro del género dramático.

Rockmond Dunbar encarnó a C-Note Franklin, un recluso que se sumó al plan de fuga. Luego de su participación en esta serie, tuvo roles destacados en Sons of Anarchy, The Mentalist y 9-1-1, la cual abandonó en 2021. También participó en películas como City of Lies y A Taste of Romance, manteniendo una presencia constante en la industria.

William Fichtner interpretó al agente Alex Mahone, uno de los personajes más complejos de las últimas temporadas. Antes y después de la serie, desarrolló una extensa carrera en cine y televisión, con títulos como Armageddon, The Dark Knight, Entourage, Mom e Independence Day: Contraataque.