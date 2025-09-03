De cara al acto de cierre de campaña que el presidente Javier Milei encabezará este miércoles en Moreno, vecinos del distrito expresaron su rechazo a la llegada del mandatario y denunciaron la crisis económica que atraviesan como consecuencia del modelo libertario.

Vecinos de Moreno repudiaron el acto de Javier Milei en el distrito: "Es una provocación, nos estamos cagando de hambre"

En la previa al desembarco de Javier Milei en Moreno para encabezar el cierre de campaña rumbo a las elecciones provinciales, los vecinos hicieron sentir su malestar. En diálogo con C5N , cuestionaron las políticas de ajuste del Gobierno y calificaron la visita como “una provocación”.

Sebastián fue contundente : “Para mí es una provocación . Cerrar una campaña acá, hacer esta fantochada que están haciendo es una provocación a los que somos de Moreno y estamos en contra de este gobierno. Las políticas son desastrosas. Yo tengo que trabajar 10 veces más de lo que trabajaba antes. Estoy endeudado con los servicios que se quintuplicaron. Siento impotencia y bronca. Es un Gobierno de mierda que a nosotros no nos da nada”.

Bernabé apuntó contra la corrupción: “Tengo mucho odio con este Gobierno porque está destruyendo todo. L e están robando a los discapacitados, a los jubilados. Todo para ellos y nada para los que más necesitan. Si son delincuentes tienen que ir presos, desde Javier Milei hasta Karina Milei”.

Diego vinculó la visita con un gesto de hostilidad: “Es una provocación. Sabe muy bien que en Moreno siempre gobernó el peronismo. Yo en lo personal estoy muy mal, no llego a fin de mes. Esto ya no va más”.

José también expresó su bronca: “La estamos pasando mal. No alcanza para comer. Milei es un ladrón y está arruinando a la gente. Hace dos años que están en el gobierno y ya parecen veinte. El pueblo se tiene que despertar y sacar a esta persona”.

Otro vecino, también Diego, denunció la utilización de recursos en el marco del acto: “Es una provocación terrible al pueblo que se está muriendo de hambre. Ayer repartieron bolsas con mercadería y le pagaban a la gente para que vengan. Yo tengo 3 laburos, son 7 sueldos que entran en mi casa y no llegamos. Mi sobrino es discapacitado y el Gobierno le sacó todo. Nos estamos muriendo de hambre”.

Yesica, estudiante y trabajadora de la salud, sumó: “Siento que es una provocación porque Milei quita derechos. Soy acompañante terapéutica y trabajo con nenes con discapacidad. La quita de derechos es tremenda. Este tipo no nos puede representar de ninguna manera”.

Rosalía, paciente crónica, lamentó las consecuencias en su vida cotidiana: “Yo sufro de depresión y artrosis reumatoidea y desde que está Milei no tengo medicación”.

Andrés cerró con una imagen gráfica: “Me da vergüenza la visita de Milei. Es lo mismo que un hincha de Boca vaya a la tribuna de River. El 99% de Moreno es peronista. Yo tengo una nena discapacitada a la que le sacaron los medicamentos. Este presidente es una vergüenza para toda la población”.