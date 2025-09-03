3 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Vecinos de Moreno repudiaron el acto de Javier Milei en el distrito: "Es una provocación, nos estamos cagando de hambre"

De cara al acto de cierre de campaña que el presidente Javier Milei encabezará este miércoles en Moreno, vecinos del distrito expresaron su rechazo a la llegada del mandatario y denunciaron la crisis económica que atraviesan como consecuencia del modelo libertario.

Por

Vecinos de Moreno repudiaron el acto de Javier Milei en el distrito: "Es una provocación, nos estamos cagando de hambre"

En la previa al desembarco de Javier Milei en Moreno para encabezar el cierre de campaña rumbo a las elecciones provinciales, los vecinos hicieron sentir su malestar. En diálogo con C5N, cuestionaron las políticas de ajuste del Gobierno y calificaron la visita como “una provocación”.

Te puede interesar:

Así llegaba un grupo de encapuchados al predio donde Milei cerrará la campaña

Sebastián fue contundente: “Para mí es una provocación. Cerrar una campaña acá, hacer esta fantochada que están haciendo es una provocación a los que somos de Moreno y estamos en contra de este gobierno. Las políticas son desastrosas. Yo tengo que trabajar 10 veces más de lo que trabajaba antes. Estoy endeudado con los servicios que se quintuplicaron. Siento impotencia y bronca. Es un Gobierno de mierda que a nosotros no nos da nada”.

Bernabé apuntó contra la corrupción: “Tengo mucho odio con este Gobierno porque está destruyendo todo. Le están robando a los discapacitados, a los jubilados. Todo para ellos y nada para los que más necesitan. Si son delincuentes tienen que ir presos, desde Javier Milei hasta Karina Milei”.

Diego vinculó la visita con un gesto de hostilidad: “Es una provocación. Sabe muy bien que en Moreno siempre gobernó el peronismo. Yo en lo personal estoy muy mal, no llego a fin de mes. Esto ya no va más”.

José también expresó su bronca: “La estamos pasando mal. No alcanza para comer. Milei es un ladrón y está arruinando a la gente. Hace dos años que están en el gobierno y ya parecen veinte. El pueblo se tiene que despertar y sacar a esta persona”.

Otro vecino, también Diego, denunció la utilización de recursos en el marco del acto: “Es una provocación terrible al pueblo que se está muriendo de hambre. Ayer repartieron bolsas con mercadería y le pagaban a la gente para que vengan. Yo tengo 3 laburos, son 7 sueldos que entran en mi casa y no llegamos. Mi sobrino es discapacitado y el Gobierno le sacó todo. Nos estamos muriendo de hambre”.

Yesica, estudiante y trabajadora de la salud, sumó: “Siento que es una provocación porque Milei quita derechos. Soy acompañante terapéutica y trabajo con nenes con discapacidad. La quita de derechos es tremenda. Este tipo no nos puede representar de ninguna manera”.

Rosalía, paciente crónica, lamentó las consecuencias en su vida cotidiana: “Yo sufro de depresión y artrosis reumatoidea y desde que está Milei no tengo medicación”.

Andrés cerró con una imagen gráfica: “Me da vergüenza la visita de Milei. Es lo mismo que un hincha de Boca vaya a la tribuna de River. El 99% de Moreno es peronista. Yo tengo una nena discapacitada a la que le sacaron los medicamentos. Este presidente es una vergüenza para toda la población”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Acto de Milei en Moreno: la Provincia desmintió al Gobierno y aseguró que quintuplicó el pedido en seguridad

play

Cómo es el amplio operativo de seguridad de la provincia de Buenos Aires para el acto de Milei en Trujui

En medio del escándalo, Milei posó junto al Gabinete.

Milei encabezó la primera reunión de Gabinete tras la filtración de los audios

Nadie que se quiera manifestar se acerque al acto por favor”, afirmó la intendenta. 
play

Tensión por el acto de Milei en Moreno: la intendenta le pidió a los vecinos "que no se acerquen"

Karina Milei, hermana del Presidente.

Denuncia por espionaje a Karina Milei: el juez delegó la causa al fiscal Stornelli

Javier Milei brindó una nueva entrevista a un medio internacional desde Casa Rosada.

Milei, en la previa del acto en Moreno: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

Rating Cero

La Tora contó qué pasó con el cantante de cumbia.

El drama de La Tora tras su separación de Maxi Kilates: "Faltó..."

El bailarín aseguró que la familia está unida en este difícil momento.

El hermano de Ayelén Paleo habló sobre la detención de su mamá: "Nos tiene muy mal"

Lisandro López confirmó su separación definitiva de Mica Tinelli.
play

Lisandro López anunció su separación de Mica Tinelli: "La distancia nos mató"

Fede Bal confirmó su nuevo romance mediático y sorprendió a todos.
play

Fede Bal confirmó su nuevo romance con una figura del mundo del streaming: de quién se trata

La mujer rey, una película que ya está en Netflix y no te podés perder este septiembre 2025.
play

La mujer rey es la película que deja a todos sin palabras en Netflix: de qué se trata

La modelo aclaró qué pasó entre su ex y su actual pareja.
play

La reacción de Naanim Timoyko ante las declaraciones de Juan Alberto Mateyko: "El siente todavía..."

últimas noticias

La industria automotriz produjo 13,8% menos que un año atrás

La producción de autos cayó 13,8% interanual

Hace 11 minutos
La Tora contó qué pasó con el cantante de cumbia.

El drama de La Tora tras su separación de Maxi Kilates: "Faltó..."

Hace 12 minutos
play

Martín Menem cuestionó la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados: "Fue un encuentro informal"

Hace 14 minutos
La obra estaba en poder de la familia Kadgien.

Mar del Plata: recuperan un cuadro que había sido robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial

Hace 16 minutos
La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano

La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano

Hace 33 minutos