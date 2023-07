Varios intendentes peronistas del conurbano bonaerense afrontarán internas en agosto

En Tigre, el intendente Julio Zamora fue habilitado a competir tras resignar sus postulaciones por otros espacios que no formaban parte del frente oficialista. De esta forma, el jefe comunal se medirá en agosto con la titular de AySA, Malena Galmarini, quien además es la esposa del ministro de Economía y postulante presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Galmarini había solicitado a la Junta Electoral de la coalición que "autorice la candidatura y competencia" de Zamora, luego de que su postulación fuera impugnada, y aseveró que los vecinos de Tigre "son los que tienen el derecho de elegir".

tweet malena galmarini

En Hurlingham, el cruce tendrá como protagonistas al intendente Juan Zabaleta, que volvió al municipio en octubre tras conducir el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y a quien fuera su interino durante esa gestión, el concejal de La Cámpora, Damián Selci.

En Moreno, la intendenta y referenta del Movimiento Evita, Mariel Fernández, deberá afrontar también una competencia interna frente al concejal del Frente Renovador (FR) Damián Contreras y el dirigente peronista local Osvaldo Balán.

En San Martín, el intendente interino Fernando Moreira, que conduce el municipio desde diciembre 2019 cuando Gabriel Katopodis fue convocado por el presidente Alberto Fernández al Ministerio de Obras Públicas, se enfrentará con el diputado nacional y dirigente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso.

leo grosso fernando moreira

En Navarro, el cruce será entre el intendente interino Facundo Diz, quien conduce el distrito en reemplazo del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y el dirigente Gastón Tieri, cuya precandidatura fue anunciada por redes sociales por el funcionario nacional.

En La Matanza, su jefe comunal, Fernando Espinoza, también deberá superar la interna para revalidar su mandato en octubre. Confrontará con la diputada provincial bonaerense y dirigente del movimiento Evita, Patricia Cubría.

No tuvo la misma suerte la lista encabezada por la ex diputada, actual directora de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social, María Laura Ramírez, quien "no cumplió con la cantidad de avales necesarios para competir", según estableció la Junta Electoral de Unión por la Patria.

Ituzaingó, José C. Paz, Quilmes y Esteban Echeverría, sin internas

El filtro de Unión por la Patria despejó el camino de cuatro intendentes del conurbano que, ante el cierre de listas del pasado 24 de junio, contaban con posibilidades de concurrir a internas en las PASO.

En Ituzaingó, el distrito conducido por Alberto Descalzo, quien respaldó la precandidatura de su hijo Pablo Descalzo, no avanzó la propuesta de la dirigente del Movimiento Evita y funcionaria del Ministerio de Educación, Natalia Peluso.

Mario Ishii, intendente de José C. Paz, llegará tranquilo a octubre luego que no se habilitara la lista que encabeza el dirigente Facundo Barrios; y también lo hará Mayra Mendoza, jefa comunal de Quilmes, dado que no avanzó la propuesta del ex exconcejal Gabriel Berrozpe.

El mismo resultado obtuvieron las listas de los dirigentes Juan Cruz San Martín y Pablo Monserrat que buscaban disputarle la conducción a Fernando Gray en Esteban Echeverría.

Fernando Gray Télam

Luz verde a las internas donde gobierna la oposición

Unión por la Patria también autorizó internas en municipios del conurbano donde la conducción está en mano de la oposición.

En el municipio conducido por Sebastián Abella (JxC), Campana, el cruce será entre los dirigentes Carlos Ortega y Raul Alejo Sarna.

En Lanús, gobernado por el interino Diego Kravetz (JxC) la interna de UxP será entre el dirigente de La Cámpora, Julián Álvarez, el concejal del Movimiento Evita, vice del PJ local, Agustín Balladares; y el dirigente del Frente Renovador y presidente del club Lanús, Nicolás Russo. También fue habilitada a participar en el distrito de la zona sur del conurbano la lista de Víctor de Gennaro, histórico dirigente de la CTA y del gremio estatal de ATE.

En San Miguel, gobernada por Jaime Méndez (JxC), el cruce será entre el titular del PJ, Juanjo Castro; los concejales Javier Perez y Cristian Mayal; y el ex presidente del PJ, Humberto Fernández.

En Tres de Febrero, cuyo intendente es Diego Valenzuela (JxC), se habían presentado tres listas, pero avanzaron la nómina encabezada por el camporista Juan Debandi, y la de la dirigente del Movimiento Evita Lis Díaz. No avanzó la del titular de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

En La Plata, conducida por Julio Garro (JxC), las PASO tendrá como protagonistas a Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense; Paula Lambertini, concejala y jefa regional de Anses La Plata; al concejal Guillermo Escudero; a Gastón Castagnetto, presidente del Partido Kolina Buenos Aires y director del Sistema Alimentario Escolar y al exjuez Luis Federico Arias.