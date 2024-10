Varios detenidos y reprimidos en las inmediaciones del Congreso tras el veto contra las universidades

Tras la votación, la mayoría de los manifestantes comenzaron a retirarse pacíficamente. Los incidentes comenzaron a partir de la provocación de un militante libertario, Fran Fijap, quien ante la reacción de los estudiantes debió salir corriendo para refugiarse en un local de empanadas.

La policía porteña se ubicó frente al local para proteger a Fijap y en ese momento se produjeron empujones y detenciones. "Estaba al aire cuando un policía de atrás me tiró gas en la cara. No entiendo por qué. Fue una cacería, no les importa nada", contó un periodista de Radio con vos reprimido. Luego la policía comenzó a avanzar sobre los manifestantes para despejar las calles.

image.png

