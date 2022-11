Uno por uno, los motivos por los que Cristina Kirchner recusó a la jueza María Eugenia Capuchetti

Beraldi: "Luciani no pudo contestar ninguna de las defensas que nosotros formulamos"

Los letrados Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal señalaron que el pedido de apartamiento "no se debe a una situación concreta, sino a un cúmulo de irregularidades que han hecho que nuestra poderdante pierda la confianza en la magistrada interviniente".

En este sentido, mencionaron "actuaciones como mínimo negligentes", otras "netamente arbitrarias" y una "total parálisis investigativa" que los ha "convencido de una manifiesta parcialidad" contra la vicepresidenta. Agregaron que las medidas de prueba solicitadas por la querella fueron "rechazadas" o "llevadas a cabo tarde".

Por otro lado, aseguraron que Capuchetti "no impulsó una sola línea investigativa, no realizó preguntas a los testigos y bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo" aunque, sostuvieron, "hay numerosa prueba que señala otros caminos".

"Si esta instrucción la completa María Eugenia Capuchetti, todos seremos noveles Sócrates que solo sabremos que no sabemos nada. Pero no por un ejercicio de mayéutica, sino porque la instrucción habrá estado a cargo de alguien que ni sabe ni quiere investigar", argumentó la querella de Cristina Kirchner.

"Así es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar", finaliza el texto.

Los argumentos de Cristina Kirchner para recusar a Capuchetti

Entre los motivos para pedir el apartamiento de la jueza María Eugenia Capuchetti de la causa que investiga el atentado contra Cristina Kirchner, la querella enumeró: