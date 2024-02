Universidades exigen al Gobierno la actualización del presupuesto: "Si esto sigue así vamos a tener que cerrar"

"Primero lanzan la prórroga presupuestaria, que significa replicar los montos del 2023 para el 2024, y luego una resolución de la administración pública nacional donde dicen que los salarios y las negociaciones salariales tienen que ajustarse al presupuesto vigente. Si eso se cumple debería haber una reducción nominal de salarios porque no alcanza el presupuesto", alertó Pinazo.

El vicerrector de la UNGS explicó que el presupuesto universitario se divide en dos rubros, por un lado los salarios de los docentes y no docentes y por el otro el destinado al funcionamiento de la institución educativa. "Esos gastos de funcionamiento implican desde financiar el alimento de la escuela infantil para los hijos e hijas de sus estudiantes y trabajadores, sostener actividades culturales y deportivas, mantener los laboratorios, pagar los servicios de luz y de gas, hasta tareas de mantenimiento como cortar el pasto", puntualizó.

En ese sentido manifestó que las universidades públicas "son muy eficientes en el manejo del gasto público" pero señaló que con el 211,4% de inflación que se registró durante el 2023 y los tarifazos ya anunciados, si se mantiene congelado el presupuesto no podrán contar con los fondos necesarios para mantener el normal funcionamiento de la universidad.

"Con los próximos aumentos, la tarifa eléctrica va a representar en nuestra universidad apenas un poco menos del 50% de los gastos de funcionamiento. Si no hay una actualización no nos va a alcanzar más que para pagar la luz. Si la luz se triplica y el presupuesto está congelado, eso será una invitación a cerrar", avisó.

Germán Pinazo Germán Pinazo , economista y vicerrector de la UNGS

Ante esta situación, Pinazo manifestó que las autoridades del ministerio de Economía tienen "un desprecio muy fuerte por la educación pública" que se manifiesta en lo que definió como "un recorte que no tiene antecedentes en la historia de la democracia argentina".

"El año pasado todo el sistema universitario se financió con alrededor de 75 mil millones, eso es menos de lo que recibió Mercado Libre en exención impositiva o transferencia del Estado Nacional", detalló.

Luego, si bien reconoció que las autoridades del área educativa manifestaron que "pretenden que las universidades sigan funcionando como lo venían haciendo", reprochó que hasta el momento no han tenido ninguna respuesta a su reclamo cuando faltan pocos días para que comiencen las clases.

"El Consejo Interuniversitario Nacional hizo una presentación de un presupuesto que necesita el sistema para funcionar y no hubo ninguna respuesta. Es lógico que con la misma cuota no se pueda funcionar. Si esto sigue así las universidades van a ir cerrando de a cachos. Se van a limitar las ofertas académica, nos vamos a poder realizar tareas de mantenimiento ni reparar equipos. Si no se aumenta nada vamos a hacer malabares hasta que las cosas se vayan cerrando porque no se puedan financiar", completó.