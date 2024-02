Luis Caputo advirtió que tras el fracaso de la Ley Ómnibus se profundizará el ajuste

El ministro de Economía, Luis Caputo , advirtió que, tras el fracaso del tratamiento de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, se profundizará el ajuste y responsabilizó por la caída del proyecto a "un puñado de legisladores de la casta que no quiere un cambio en la Argentina". "La gente entiende que estos meses son difíciles y me dicen que van a aguantar y entienden que este sacrificio tiene un propósito y los va a lleva a un buen puerto. ¿Cuándo se va dar un respiro y la situación va a estar mejor? Cuando se logre controlar la inflación y cuando logremos volver a crecer", afirmó.

El funcionario destacó que "en primer lugar la no aprobación en particular de la ley no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico , nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales. En el armado de ese paquete, el 75% de lo que habíamos planificado ya estaba por fuera de la ley porque no somos tontos. Sabemos que estamos luchando contra un puñado de legisladores de la casta que no quiere un cambio en la Argentina y que existía la posibilidad de que esto pasara".

"Ya hemos reemplazado parte de lo que hemos puesto en la ley, ya se actualizo el Impuesto a los Combustibles que venía congelado desde hace muchos meses. Eso reemplaza la parte de las retenciones", ejemplificó.

Caputo afirmó que "los veo a todos muy focalizados en que ‘si no pasa la ley cómo vamos hacer con las cuentas fiscales’, pero enero fue un mes financieramente mas sensible por el pago de los intereses de la deuda, y ya estamos en equilibrio financiero sin ley. No somos improvisados en esto, por eso retiré el paquete fiscal de la ley: porque eso estaba complicando la aprobación y los números estaban viniendo mejor, fue parte de la estrategia para que pasara la ley"

"La ley no es para nosotros, es para los argentinos, y para que se pueda desarrollar el potencial del sector privado, pero que haya pasado ayer o dentro de un mes o dos no es dramático. Esto es una cosa de mediano y largo plazo, lo que sienta las bases para tener un crecimiento sostenido en el futuro", explicó en declaraciones a LN+.

El titular de Economía aseveró que "las cosas están saliendo mejor. Siempre dijimos que este primer semestre iba a ser muy duro. Hemos heredado probablemente la peor situación económica de la historia, no solo porque estábamos al borde de una hiperinflación, por la deuda comercial, sino también por esa inflación reprimida que había en alimentos, tarifas, tipos de cambios… todo ese sinceramiento de precios se refleja inmediatamente en inflación porque es una obviedad, no hay otra forma de resolverlo".

"La gente entiendo que estos meses son difíciles y me dicen que van a aguantar y entienden que este sacrificio tiene un propósito y los va a lleva a un buen puerto. ¿Cuándo se va dar un respiro y la situación va a estar mejor? Cuando se logre controlar la inflación y cuando logremos volver a crecer", sostuvo.

"La inflación ya está bajando: los economistas pronosticaban que en diciembre iba a ser de 30%, en enero 30% y febrero 20$ y vino en diciembre 25%, enero 25% y febrero por debajo del 20%. Está viniendo significativamente por debajo de lo que se esperaba y lo mas importante es que está funcionando el ancla fiscal", añadió.

Caputo consideró además que es "antipático decirlo pero esta lleva tiempo, esa es la razón que los países no hacen las locuras que ha hecho Argentina durante 20 años. Volver de estas cosas no se pueden hacer en un mes o dos, lo mas importante es que lo entienda la gente. Hoy la gente votó un cambio y está claro que un sector de la política no lo quiere, pero eso no implica que no va salir, pero la política va a entender que es lo que la gente quiere".

Según su punto de vista. "el no estar imprimiendo pesos para el financiamiento ya esta dando sus frutos. Eso es importante porque comprueba que estamos yendo por el camino correcto y nos hace ser más optimistas y probablemente vamos a tener un segundo semestre mucho mas calmo. Hay que entender que somos un paciente adicto al déficit y estamos en rehabilitación. Va a ser duro pero ya está funcionando", concluyó.