Una por una, las inconsistencias que arrinconaron a Manuel Adorni

La oficialización de la salida del jefe de Gabinete de su cargo es el colofón de un largo proceso en el que Javier Milei y el resto de la mesa chica del Gobierno lo sostuvieron en su puesto, pese a la lista de incongruencias entre sus dichos públicos, sus declaraciones judiciales y las pistas que iba encontrando la Justicia en su investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito.

La salida de Manuel Adorni de su cargo como jefe de Gabinete es el colofón de un largo proceso en el que Javier Milei y el resto de la mesa chica del Gobierno lo sostuvieron en su puesto pese a las inconsistencias que surgían entre sus dichos públicos, sus declaraciones judiciales y las pistas que iba encontrando la Justicia en su investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito .

Lo que empezó como una pregunta sobre la compra de un departamento se convirtió en un expediente con propiedades, obras, criptomonedas, tarjetas ajenas y pagos en efectivo sin factura , con varios puntos que el fiscal Gerardo Pollicita está analizando con lupa.

El argumento central de Adorni para justificar su patrimonio es que empezó a invertir fuerte en Bitcoin en 2014 y que la ganancia de esas operaciones (que nunca declaró ante el fisco ni tributó) explica el salto en su situación financiera. Según su propia versión, fue en ese año cuando comenzó a volcarse a los criptoactivos; sin embargo, las compras de propiedades en cuestión, como el departamento de la calle Miró en Caballito y el lote en el country Indio Cua, se realizaron todas desde que asumió la función pública .

El problema es que esa versión convive mal con sus propias declaraciones públicas de años anteriores . Se viralizaron videos de 2020 y 2022 en los que Adorni admitía no estar "muy metido" en el mundo Bitcoin, e incluso cuestionaba tomar a las criptomonedas como una inversión real . En uno de esos videos, datado en 2021, decía que en 2015 y 2016 veía a sus alumnos comprar bitcoin en clase y no entendía nada de lo que hacían. La contradicción con la versión del Adorni funcionario es difícil de soslayar, y la Fiscalía ya le pidió información a las plataformas Lemon Cash y Binance para rastrear los movimientos de criptoactivos.

El contratista Matías Tabar declaró ante el fiscal Pollicita que Adorni le abonó u$s245 mil en efectivo y sin factura por trabajos de remodelación "totales e integrales" en su casa del country Indio Cua , en Exaltación de la Cruz: u$s55.000 en 2024 y el resto en 2025. Las obras duraron diez meses e incluyeron el piso, el baño, la cocina, el quincho y la pileta. Mientras se ejecutaban, Adorni alquiló una casa en el mismo country por u$s13 mil.

A eso se sumó otra revelación del mismo contratista: Tabar afirmó que Adorni también pagó $14 millones en efectivo y sin factura por trabajos de carpintería (un comedor de madera y mármol, mesas, un vajillero, rack para TV y un espejo) en su departamento de Caballito, sobre la calle Miró. Como elemento adicional, Tabar entregó su celular de forma voluntaria a la Justicia, y el dispositivo (que contiene mensajes con Adorni) se encuentra bajo análisis.

Las compras con tarjetas de terceros

El fiscal también analiza compras de equipamiento para videojuegos que Adorni realizó desde su cuenta personal de Mercado Libre en agosto de 2025: un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas por $2.184.999 y dos proyectores Epson Home Cinema 4K, todo por un total de casi $6 millones. El detalle que llama la atención es que las operaciones fueron abonadas con tarjetas de crédito a nombre de dos colaboradores suyos en la Vocería Presidencial: Laura Daniela Schiuma y Luis Enrique Aluju.

No es el único caso de pagos con tarjetas ajenas. También se incorporó a la causa el pago de $8.183.383 en efectivo realizado por Gisela Kocsis, otra empleada del Gobierno, en un comercio de sommiers y ropa blanca, supuestamente destinado a la vivienda del country. La factura de esa compra fue encontrada en el celular del contratista Tabar.

La declaración jurada con puntos sin explicar

En los papeles presentados ante la Oficina Anticorrupción, Adorni declaró un patrimonio total de $944.575.052,45. La Fiscalía ya los recibió y comenzó a analizarlos, pero todavía no tiene acceso al anexo reservado. Lo que sí detectaron los investigadores son dudas que persisten, sobre todo en torno a la cuenta de criptomonedas.

Para avanzar, Pollicita le encomendó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) un informe integral sobre la evolución patrimonial de Adorni y su esposa Bettina Angeletti desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. El objetivo es determinar si existe un "desbalance patrimonial apreciable" e identificar qué partidas tienen respaldo suficiente y cuáles no pueden ser conciliadas o requieren una explicación adicional. Esa instancia, de concretarse, sería la antesala de un llamado a indagatoria.