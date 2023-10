Una multitud acompañó a Javier Milei a votar: "Estamos en condiciones de hacer el mejor gobierno de la historia"

La libertad avanza - Milei cumpleaños

La enorme cantidad de personas que se agolpó sobre la calle dificultó el libre tránsito del auto que transportaba al candidato y a su hermana Karina. Mientras avanzaba a paso de hombre, sus militantes le arrojaban flores y también le cantaron el feliz cumpleaños.

Tras ejercer su voto, el candidato a presidente esbozó unas pequeñas frases sobre la coyuntura, aunque adelantó: "Estamos listos para hacer el mejor gobierno de la historia".

Sobre sus deseos de cumpleaños, empleó una frase de tono Trumpista y pidió: "Que podamos poner de pie a la Argentina".

Elecciones 2023: Hasta el momento, la participación es superior a la de las PASO

La Cámara Nacional Electoral informó que hasta las 12 del mediodía votó el 29,6% del padrón en las elecciones presidenciales, cifra superior a la de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, cuando a la misma hora había votado el 28%.

"Los que no participaron de las PASO obviamente pueden votar en la general. No hay ningún impedimento. También si no votó en los comicios de 2021 y quiere votar ahora, puede hacerlo", había explicado el titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Marcos Schiavi.

Según estimó Schiavi, este domingo habrá "entre 4 o 5 puntos más de participación que en agosto".

En las PASO del 13 de agosto, el 69% de los electores habilitados para votar concurrió ese día a las urnas, lo que representó un aumento de 1,3% de la participación en comparación con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de 2021, pero una caída de 7,4 puntos porcentuales con relación a la última instancia eliminatoria de postulantes a la presidencia de 2019, informó la Justicia.

Elecciones 2023 PASO urnas mesa votación Télam

Así, los comicios desarrollados ese día fueron los segundos con menor convocatoria desde el retorno de la democracia, del cual se cumplirán 40 años el 10 de diciembre.

La Cámara Nacional Electoral, dependiente del Poder Judicial de la Nación, informó dos horas después del cierre de los comicios de ese día que había votado el 69% del padrón.

Las personas que no asistan este domingo a votar en las elecciones generales quedarán inscriptas en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar y deberán pagar una multa si no justifican su inasistencia ante la secretaría electoral de cada jurisdicción.

La participación en los comicios nacionales es obligatoria para las personas entre 18 y 70 años.